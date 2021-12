Gladbach zuletzt vor 50.000 Zuschauern gegen Köln, anderswo ist Lockdown: "Nicht mehr so einfach zu erkennen, was richtig und was falsch ist"

Adi Hütter macht sich Sorgen. Foto: imago/Paefggen

Mönchengladbach – Borussia Mönchengladbachs Coach Adi Hütter hat Verständnis, dass in Zeiten der vierten Corona-Welle volle Fußballstadien nicht bei allen gut ankommen. "Ich sehe, dass das Bild von dem vollen Stadion eine spaltende Wirkung auf die Gesellschaft haben kann. In Österreich haben wir einen Lockdown, und in Leipzig gab es keine Zuschauer. Ich kann gut verstehen, dass das für Diskussionen und Verwirrungen sorgt", sagte der Vorarlberger der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Zuletzt hatte Gladbach im Rheinderby (1:4) beim 1. FC Köln vor 50.000 Fans gespielt. Die Impfquote in Köln sei hoch, das 2G-Konzept funktioniere und die Intensivstationen seien dort nicht überfüllt, so Hütter. "Die Gesamtsituation ist in jedem Fall sehr unangenehm, und es ist nicht mehr so einfach zu erkennen, was richtig und was falsch ist", bekannte Hütter.

Die Gladbacher sind nach 13 Spielen mit fünf Siegen derzeit Tabellenelfter. Hütter hofft, dass seine Mannschaft endlich die nötige Stabilität und Kontinuität findet. "Wir zeigen bisher einfach zwei unterschiedliche Gesichter. Ein sehr schönes Gesicht zu Hause in Mönchengladbach und ein nicht so schönes Gesicht auswärts. Wenn wir das nicht ändern, dann wird es schwierig mit der Qualifikation für einen Europapokal", sagte Hütter. (APA, 4.12.2021)