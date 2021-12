Wieder sehr stark unterwegs: Lisa Hauser. Foto: AFP/Sandberg

Östersund – Biathletin Lisa Hauser hat in Östersund ihren nächsten Weltcup-Podestplatz als Vierte nur knapp verpasst, das Trikot der Gesamtführenden vor den Heimbewerben in Hochfilzen damit aber verteidigt. Die Siegerin des Sprints musste am Samstag in der Verfolgung trotz makelloser Schießleistung die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland und die Französinnen Anais Bescond und Anais Chevalier-Bouchet vorbeilassen.

Hauser ging nach 20 Treffern in einer Viererspitzengruppe als Zweite vom letzten Schießen weg, auf der Schlussrunde kam die Vizeweltmeisterin mit den diesmal schnelleren Konkurrentinnen aber nicht ganz mit. Im Ziel fehlten ihr aber nur 0,9 Sekunden auf Rang drei, der ihren zehnten Podestplatz bedeutet hätte. Die anderen Österreicherinnen kamen nicht in die Weltcup-Punkteränge. Im Anschluss bestritten die Männer ihre Staffel, die Frauen laufen den Teambewerb am Sonntag. (APA, 4.12.2021)

Ergebnisse Biathlon-Weltcup in Östersund (SWE)

Frauen, Verfolgung (10 km):

1. Marte Olsbu Röiseland (NOR) 32:20,6 Min. (1 Schießfehler=Strafrunde)

2. Anais Bescond (FRA) +4,8 Sek. (0)

3. Anais Chevalier-Bouchet (FRA) +7,0 (1)

4. Lisa Hauser (AUT) +7,9 (0)

Weiter:

43. Dunja Zdouc +3:59,6 (3)

54. Julia Schwaiger +5:39,4 (4)

57. Anna Juppe (alle AUT) +7:39,5 (8).

Weltcupgesamtwertung nach 4 Rennen:

1. Hauser 177

2. Röiseland 168

3. Dschinara Alimbekawa (BLR)

160. Weiter: 50. Zdouc 18 – 60. Christina Rieder (AUT) 5