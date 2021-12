Markus Gstöttner dürfte Kabinettschef des designierten Kanzlers Karl Nehammer werden. Foto: regine hendrich

Wien – Während sich Bernhard Bonelli nach dem ersten Rücktritt von Sebastian Kurz noch als Kabinettschef im Bundeskanzleramt halten konnte, baut der designierte Regierungschef Karl Nehammer (alle ÖVP) das Kabinett nun offenbar um: Dass Bonelli wohl geht, erklärte Nehammer schon bei seiner Antrittspressekonferenz nach der Sitzung des ÖVP-Präsidiums. Ihm dürfte sein bisheriger Vize Markus Gstöttner nachfolgen.

Die neue stellvertretende Kabinettschefin im Kanzleramt würde nach STANDARD-Informationen Vera Regensburger, derzeit politische Direktorin in der Parteizentrale. Auch dort sind weitere Personalrochaden nach Kurz' endgültigem Abschied aus der Politik nicht ausgeschlossen. Ein Vertrauter Kurz' wechselt unterdessen wohl vom türkisen Parlamentsklub ins Finanzministerium: Rupert Reif, vormals in Kurz' Sprecherteam und dann auch im Klub an seiner Seite, ist als Pressesprecher des Neo-Finanzministers Magnus Brunner im Gespräch.

Im Kanzleramt wollte man diese Personalia derzeit nicht bestätigen. Offiziell ist derzeit nur das neue Sprecherteam Nehammers: Daniel Kosak wechselt vom Büro der Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger auf den Ballhausplatz. Für Nehammer arbeitet nun auch Viktor Niedermayr, bisher Pressesprecher von Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler. (fsc, sefe, 4.12.2021)