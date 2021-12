Liebe Leserin, lieber Leser,

auch Kryptowährungen sind vor der ökonomischen Unsicherheit nicht gefeit, und so brachen die Kurse von Bitcoin, Ether und anderen digitalen Assets schlagartig im zweistelligen Ausmaß ein. Während Investoren also auf ihre Portfolios starren, fragen wir uns außerdem, wie Tiktok Extremismus befeuert und was die beliebtesten Emojis des Jahres sind.

Und Gerüchte aus der Games-Szene gibt es ebenfalls: Erstens könnte ein neues "Matrix"-Spiel vor der Tür stehen, zweitens dürfte Sony an einem Gamepass-Konkurrenten für die Playstation arbeiten.

Wir wünschen angenehme Lektüre!

Zweistellige Kurseinbrüche bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen

Warum Tiktok Rechtsextreme und Islamisten magisch anzieht

Das sind die beliebtesten Emojis des Jahres 2021

"Bist du unterbezahlt?": Hacker fluten Belegdrucker mit Anti-Arbeit-Botschaften

Playstation arbeitet an Abo-Modell als Konkurrenz zu Microsofts Gamepass

Mysteriöser Leak deutet potenzielles Game zu "The Matrix Resurrections" an

Insider berichtet von bisher größtem Pegasus-Angriff gegen die USA