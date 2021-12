Jakob Jantscher, Torschütze für die Grazer, beim Überwinden der Defensive. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Graz – Sturm Graz hat in der Fußball-Bundesliga erneut einen Selbstfaller hingelegt. Drei Tage nach dem 1:0 in Altach verpassten die Grazer beim 1:1 gegen die Admira einen weiteren Pflichtsieg, um Rang zwei zu festigen. Nach Toren von Jakob Jantscher (13.) und Wilhelm Vorsager (38.) wurden in der 17. Runde die Punkte geteilt. Eine Runde ist vor der Winterpause noch ausständig. Sturm gastiert nach dem Europa-League-Heimspiel gegen Monaco dann in Klagenfurt, die Admira empfängt Rapid.

Christian Ilzer änderte seine Startformation in einer weiteren Intensiv-Woche für Sturm erneut nur marginal. Für den gesperrten Jusuf Gazibegovic rückte Lukas Jäger auf die rechte Abwehrseite. Ivan Ljubic musste im Mittelfeld wieder Anderson Niangbo Platz machen. Andreas Herzog schickte seine ausgeruhte Mannschaft mit dem Ziel ins Geschehen, die Grazer in Zweikämpfen "zu überpowern".

Zum achten Mal Jantscher

Es schien zunächst bei der Hoffnung zu bleiben. Sturm gewann die entscheidenden Duelle und nahm die sich bietenden Räume dankend an. Kelvin Yeboah agierte in zwei vielversprechenden Angriffen (4., 9.) zu zögerlich, Jantscher machte es besser. Der platzierte Schuss des Routiniers ins lange Eck bedeutete sein bereits achtes Saisontor (13.). Die Vorarbeit in einer Umschaltsituation kam von Alexander Prass.

Ausgleich aus dem Nichts

Mit der Führung im Rücken hatten die Steirer alles im Griff. Andreas Leitner hielt seine Farben mit Paraden gegen Manprit Sarkaria (30./Schuss) und Yeboah (31./Kopfball) im Spiel. Die Gäste kamen kaum vor des Gegners Tor, jubelten in der 38. Minute aber über den Ausgleich aus dem Nichts. Dante hob das Abseits auf und Vorsager verwertete nach Ablage von Marlon Mustapha zum 1:1.



Das Tor schrieb die Geschichte dieses Spiels neu. Sturm hatte am Dämpfer zu knabbern, während sich die Admira vor Lockdown-Nullkulisse zu einem Schlagabtausch mit offenem Ausgang steigerte. Zwar hatten die Hausherren durch Sarkaria die lange Zeit beste Möglichkeit (55./Volley vorbei), fanden in ihrem mittlerweile 27. Pflichtspiel aber nicht mehr zur Dominanz und Konkretheit vor der Pause zurück und blieben ohne klare Einschussgelegenheit im Hälfte zwei.

Zwei Serien setzten sich fort. Sturm und Ilzer persönlich sind schon elf Duelle mit der Admira ungeschlagen. Allerdings erkämpfte die Truppe von Herzog wie schon in Salzburg einen beachtenswerten Punkt und holte im siebenten Versuch wieder einen Zähler in Graz. Die insgesamt offensiv harmlosen Gäste hatten nach einem Foul von Luca Kronberger an Andreas Kuen allerdings auch Glück, die Partie vollzählig zu Ende spielen zu dürfen (73.). (APA, 4.12.2021)

Fußball-Bundesliga (17. Runde):

SK Sturm Graz – FC Admira 1:1 (1:1). Graz, Merkur Arena, keine Zuschauer erlaubt (wegen Corona-Lockdown), SR Weinberger.

Tore:

1:0 (13.) Jantscher

1:1 (38.) Vorsager

Sturm: Siebenhandl – Jäger, Affengruber, Wüthrich, Dante – Sarkaria, Gorenc-Stankovic, Niangbo (67. Kuen), Prass – Yeboah, Jantscher

Admira: Leitner – Zwierschitz, Datkovic, Bauer, Lukacevic – Vorsager, Malicsek, Kerschbaum, Ebner (46. Kronberger) – Ganda (69. Patrick), Mustapha

Gelbe Karte: Wüthrich, Jäger bzw. Ganda, Datkovic, Kronberger