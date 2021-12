Italienerin gewinnt auch die zweite Abfahrt in Lake Louise – Hütter und Scheyer knapp am Podest vorbei

Wieder Goggia. Foto: EPA/NICK DIDLICK

Lake Louise – Sofia Goggia hat auch die zweite Weltcup-Abfahrt in Lake Louise überlegen gewonnen. Nach 1,48 Sekunden Vorsprung am Vortag setzte sich die italienische Olympiasiegerin am Samstag 0,84 Sekunden erneut vor der US-Amerikanerin Breezy Johnson durch. Dritte wurde die Schweizerin Corinne Suter. Für die ÖSV-Frauen verpasste nach Platz drei von Mirjam Puchner am Freitag diesmal Cornelia Hütter das Podest als Vierte um nur 0,18 Sekunden.

Die Steirerin hat seit dem Finale 2019 in Soldeu wegen mehrerer Verletzungen in den vergangenen zweieinhalb Jahren Rennstarts fast durchwegs verpasst. Im Vorwinter fuhr sie lediglich aus Gründen des Verletzungsstatus zwei Weltcup-Rennen in Italien. Auch wenn das Podest diesmal verpasst wurde, lieferten die ÖSV-Frauen mit den Plätzen vier (Hütter), fünf (Chrstine Scheyer), acht (Puchner), elf (Ramona Siebenhofer) und zwölf (Tamara Tippler) in den kanadischen Rocky Mountains erneut eine starke Teamleistung ab.

Beim Comeback der Nordamerika-Tournee nach der Vorjahres Absage wegen Corona fand das zweite Rennen des Kanada-Triplepacks der Alpinski-Frauen bei geänderten Bedingungen statt. Nach strahlendem Sonnenschein am Freitag hatten die Frauen am Samstag mit etwas Schneefall zu kämpfen.

Davon völlig unberührt fuhr Goggia – wieder mit Startnummer fünf – erneut souverän und wieder stand mit ihr die Siegerin früh fest. Auch wenn ihr Vorsprung diesmal "nur" 0,84 Sekunden betrug. Johnson hatte schon am Vortag unverdrossen für sich reklamiert, in der Olympia-Saison trotz Goggias Überlegenheit den Abfahrts-Weltcup gewinnen zu wollen.

"Die meisten werden meine Fahrt analysiert haben", hatten Goggias Befürchtungen nach ihrer vortägigen Fabelfahrt gelautet. Letztlich war am Samstag aber ihr 13. Weltcupsieg, der zehnte in der Abfahrt, nicht zu verhindern. Es war Goggias sechster Abfahrtssieg in Folge und sie landete in der siebenten Abfahrt in Serie auf dem Podest.

Goggia hatte im Vorjahr nach Platz zwei in Val d'Isere vier Mal in Folge (Val d'Isere, St. Anton und Crans Montana/2) gewonnen, ehe sie sich Ende Jänner am Knie schwer verletzte und wegen des vorzeitigen Saisonendes auch ihre Heim-WM in Cortina verpasste. Trotzdem war ihr die zweite Kristallkugel für den Abfahrtsweltcup nicht mehr zu nehmen gewesen. Seit Samstag gehört die 29-Jährige nun dem Kreis der Läuferinnen an, die mehr als zehn Weltcup-Abfahrten gewonnen haben. Außer Goggia ist nur Lara Gut-Behrami (11) noch aktiv.

Hütter hatte schon am Freitag gefallen und legte am Samstag trotz hoher Startnummer 27 nochmals nach. "Mein Ziel war schon eine Verbesserung gegenüber gestern", gab sich die Steirerin forsch. "Ich will immer hundert Prozent am Start stehen und keine halben Sachen machen", sagte Hütter im ORF-Fernsehen. Bei ihrer langen Verletzungspause seien sicherlich viele Faktoren zusammengekommen, die man von außen schwer beurteilen könne. "Aber sicher ist nicht alles optimal gelaufen. Das Leben schreibt eben seine Geschichten."

Nach den beiden Abfahrten wird das Kanada-Programm am Sonntag (18.30 Uhr) mit einem Super-G abgeschlossen. Danach geht es auch für die Frauen zurück nach Europa. (APA, 4.12.2021)

Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Frauen am Samstag in Lake Louise:

1. Sofia Goggia (ITA) 1:48,42

2. Breezy Johnson (USA) 1:49,26 +0,84

3. Corinne Suter (SUI) 1:49,40 +0,98

4. Cornelia Hütter (AUT) 1:49,58 +1,16

5. Christine Scheyer (AUT) 1:49,75 +1,33

6. Nadia Delago (ITA) 1:49,76 +1,34

7. Kira Weidle (GER) 1:49,86 +1,44

8. Mirjam Puchner (AUT) 1:49,94 +1,52

9. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:50,02 +1,60

10. Federica Brignone (ITA) 1:50,12 +1,70

11. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:50,16 +1,74

12. Tamara Tippler (AUT) 1:50,43 +2,01

13. Romane Miradoli (FRA) 1:50,55 +2,13

14. Elena Curtoni (ITA) 1:50,56 +2,14

. Joana Hählen (SUI) 1:50,56 +2,14

16. Ilka Stuhec (SLO) 1:50,61 +2,19

. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:50,61 +2,19

18. Lisa Hörnblad (SWE) 1:50,71 +2,29

19. Ariane Rädler (AUT) 1:50,80 +2,38

20. Stephanie Venier (AUT) 1:50,90 +2,48

21. Nicol Delago (ITA) 1:50,93 +2,51

22. Ester Ledecka (CZE) 1:50,98 +2,56

23. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:51,01 +2,59

24. Laura Gauche (FRA) 1:51,05 +2,63

25. Marusa Ferk (SLO) 1:51,16 +2,74

26. Nadine Fest (AUT) 1:51,26 +2,84

27. Julia Pleschkowa (RUS) 1:51,30 +2,88

28. Priska Nufer (SUI) 1:51,41 +2,99

29. Camille Cerutti (FRA) 1:51,43 +3,01

. Jacqueline Wiles (USA) 1:51,43 +3,01

. Elisabeth Reisinger (AUT) 1:51,43 +3,01

Weiter:

32. Vanessa Nussbaumer (AUT) 1:51,44 +3,02

43. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:52,66 +4,24

Gesamtwertung (nach 7 Rennen):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 365

2. Petra Vlhova (SVK) 340

3. Sofia Goggia (ITA) 215

4. Andreja Slokar (SLO) 210

5. Lena Dürr (GER) 201

6. Katharina Liensberger (AUT) 187

7. Breezy Johnson (USA) 160

8. Sara Hector (SWE) 158

9. Wendy Holdener (SUI) 146

10. Thea Louise Stjernesund (NOR) 144



Abfahrt Frauen (2):

1. Sofia Goggia (ITA) 200

2. Breezy Johnson (USA) 160

3. Corinne Suter (SUI) 105

4. Mirjam Puchner (AUT) 92

5. Cornelia Hütter (AUT) 86

6. Nadia Delago (ITA) 80

7. Ramona Siebenhofer (AUT) 74

8. Kira Weidle (GER) 62

9. Christine Scheyer (AUT) 61

10. Federica Brignone (ITA) 46

Mannschaft Frauen (7):

1. Österreich 871

2. Schweiz 644

3. USA 636

4. Italien 494

5. Slowenien 453

6. Norwegen 378

7. Deutschland 345

8. Slowakei 340

9. Schweden 315

10. Kanada 164

Nationencup (13):

1. Österreich 2026

2. Schweiz 1519

3. Norwegen 927

4. USA 862

5. Italien 798

6. Deutschland 644

7. Slowenien 635

8. Frankreich 529

9. Kanada 397

10. Schweden 348