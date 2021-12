Die neuen Spitzenreiter der Serie A. Foto: imago images/Gribaudi/ImagePhoto

Mailand – Die beiden Mailänder Fußballclubs haben ihre jeweiligen Erfolgsläufe in der Serie A fortgesetzt, SSC Napoli verlor hingegen und büßte auch die Tabellenführung ein. AC Milan gewann zunächst das Heimspiel gegen Salernitana mit 2:0 und setzte sich damit an die Spitze der italienischen Liga. Stadtrivale Inter Mailand zog knapp drei Stunden später mit einem 3:0-Erfolg bei der AS Roma nach. Napoli unterlag am Abend gegen Atalanta Bergamo mit 2:3 und ist nur noch Dritter.

Hakan Calhanoglu schoss nach 15 Minuten das 1:0, ehe Edin Dzeko neun Minuten später die Führung für Inter erhöhte. Der Kopfball-Treffer von Denzel Dumfries (39.) brachte kurz vor der Pause die Vorentscheidung für die "Nerazzurri", die nun bei vier Liga-Siegen nacheinander halten. Roma-Trainer Jose Mourinho hatte Inter in der Saison 2009/2010 zum Triple aus Meisterschaft, Cup-Sieg und Champions-League-Triumph geführt – das Wiedersehen war ein bitteres für den Portugiesen. (APA, 4.12.2021)