Ein Sieg gegen die heißen Warriors als Ausrufezeichen: Jakob Pöltl ist mit seinen San Antonio Spurs im Aufwind. Foto: getty/Cunningham

San Francisco – Die San Antonio Spurs sind in der National Basketball Association (NBA) weiter im Aufwind. Mit einem 112:107 bei Leader Golden State Warriors haben sie am Samstag (Ortszeit) den vierten Sieg in Serie gefeiert, der für Jakob Pöltl ein "richtig cooler" war. Der Wiener steuerte sechs Punkte, neun Rebounds, fünf Assists und drei Blocks in 31:08 Minuten Einsatzzeit bei. Zudem hatte er mit 21 die beste Plus-Minus-Bilanz in seinem Team.

Auf 43:21 (14. Minute) hatten sich die Texaner im zweiten Viertel abgesetzt, 1:31 Minuten vor Ende des dritten Abschnitts lagen sie mit 95:76 voran, dennoch wurde es vor ausverkauftem Haus im Chase Center von San Francisco noch einmal spannend. "Wir haben lange Zeit an beiden Enden super gespielt, ehe im Schlussviertel offensiv plötzlich gar nichts mehr ging. Großartig, dass wir die Nerven behalten haben und das Spiel mit einem 9:1-Run beenden konnten", kommentierte Pöltl den Verlauf der Partie. Bei noch exakt zwei Minuten auf der Uhr hatten die Warriors mit 106:103 geführt.

Zu gute kam den Spurs, dass Stephen Curry, der Star des Gegners, mit lediglich 25 Prozent Trefferquote aus dem Spiel (sieben von 28) am Samstag keine gute Wurfhand hatte. Die Texaner wurden von Derrick White (25), Dejounte Murray (23, zwölf Rebounds) und Lonnie Walker IV (21) angeführt. Am Montag sind Pöltl und Kollegen bei den Phoenix Suns zu Gast, die wie die Warriors bei 19:4-Siegen halten.

Mit den Brooklyn Nets musste sich auch der Leader der Eastern Conference zu Hause geschlagen geben. Die New Yorker unterlagen den Chicago Bulls, ihrem ersten Verfolger, mit 107:111. (APA, 5.12.2021)

NBA-Ergebnisse vom Samstag:

Golden State Warriors – San Antonio Spurs 107:112

New York Knicks – Denver Nuggets 99:113

Brooklyn Nets – Chicago Bulls 107:111

Milwaukee Bucks – Miami Heat 124:10

Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies 90:97

Portland Trail Blazers – Boston Celtics 117:145

Sacramento Kings – LA Clippers 104:99