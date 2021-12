Ehemaliger Salzburg-Coach kam erst im Sommer als Nagelsmann-Nachfolger – Nur Platz elf in der Liga für kriselnden, großen Red Bull-Bruder

Hätte in Leipzig noch Vertrag bis 2023 gehabt: Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch. Foto: Imago/Sven Simon

Leipzig – Der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sich von Trainer Jesse Marsch getrennt. Das gab der Club am Sonntag bekannt. Der Nachfolger des US-Amerikaners ist noch nicht bekannt. Die Sachsen hatten zuletzt drei Liganiederlagen in Serie bezogen, am Freitag setzte es ein 1:2 gegen Union Berlin.

Marsch war im Sommer als Nachfolger von Julian Nagelsmann von Salzburg zum Red-Bull-Schwesterclub nach Deutschland gewechselt. Nach 14 Bundesligarunden ist der Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer aktuell nur Tabellen-Elfter. (APA, 5.12.2021)