22-jähriger Vorarlberger markiert Meilenstein per Dunk – Unangefochtener Topscorer der Uni in North Carolina bleibt Steph Curry mit 2.635 Punkten

Glänzt für Davidson im US-College-Basketball: Luka Brajkovic. Foto: Ernst Weiss

Davidson (North Carolina)/Feldkirch/Wien – Luka Brajkovic hat am Samstag (Ortszeit) einen Meilenstein in seiner Basketball-Karriere gesetzt. Der 22-jährige Feldkircher im Dress der Davidson Wildcats übertraf die Marke von 1.000 erzielten Punkten in der US-College-Liga NCAA. Nach 16 Zählern beim 70:46 gegen William & Mary hält der Power Forward aktuell bei insgesamt 1.014 für das Team aus North Carolina.

Das vierstellige Score markierte Brajkovic per Dunk. Exakt 2:10 Minuten waren da gespielt. Der "Tausender" war mehrfach Thema in der TV-Live-Übertragung der Partie. Er sei "sehr glücklich", ließ der Feldkircher wissen. Das Play zum 1.000sten Punkt "ist für mich designed gewesen", verriet er nach seinem 93. Einsatz für Davidson zudem.

In der "ewigen Scorerliste" des Universitätsteams liegt Brajkovic aktuell auf Platz 48. Auf Rang 30 fehlen ihm 243 Zähler. 21 Spiele stehen in der regulären Saison noch bevor, danach folgt im März das Turnier der Atlantic 10 Conference. Unangefochtener Topscorer der Wildcats ist NBA-Star Stephen Curry, der es in 104 Spielen von 2006 bis 2009 auf 2.635 Punkte gebracht hat. (APA, red, 5.11.2021)