Indische Sicherheitskräfte im Bundesstaat Nagaland. Foto: AP / Yirmiyan Arthur

Neu-Delhi – In Indien sind bei einem Vorfall mit der Armee 13 Menschen erschossen worden. Zu den Toten im nordöstlichen Bundesstaat Nagaland zählen sechs Arbeiter, die bei der Rückkehr in ihr Dorf von den örtlichen Sicherheitskräften in einen Hinterhalt gelockt und getötet wurden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Armee sprach später von "Aufständischen". Bei Auseinandersetzungen der Familienmitglieder mit den Tätern wurden sieben weitere Menschen getötet.

Regierungschef: "Bedauerlicher Vorfall"

Die indische Armee teilte in einer Erklärung mit, sie handle auf der Grundlage "glaubwürdiger Informationen" bei der Verfolgung von Aufständischen, die in diesem Gebiet im Einsatz seien. Bei der Auseinandersetzung mit den Familienangehörigen starb demnach auch ein Angehöriger der Sicherheitskräfte.

Der Regierungschef von Nagaland rief zur Ruhe auf und kündigte eine Untersuchung an. "Der bedauerliche Vorfall, der zur Tötung von Zivilisten geführt hat, ist in höchstem Maße zu verurteilen", erklärte er auf Twitter. (APA, 5.12.2021)