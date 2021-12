Tirols Landeshauptmann ist für ein Lockdown-Ende für Geimpfte am 12. Dezember, aber gegen Neuwahlen. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) spricht sich für eine komplette Öffnung nach Ende des Lockdowns aus und widerspricht damit seinem Wiener Kollegen Michael Ludwig (SPÖ), der sich nur eine schrittweise Öffnung vorstellen kann. Auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ist für eine vorsichtige Öffnung. Platter schlug in der ORF-"Pressestunde" zudem vor, Corona-Tests nach Einführung der Impfpflicht am 1. Februar kostenpflichtig zu machen.

Platter verweist auf Beschlüsse

Platter verwies auf die Beschlüsse der Landeshauptleutekonferenz, deren Vorsitzender er derzeit ist, am Achensee am 19. November. Dort hätten Landeshauptleute und Regierung unterschrieben, dass ab 12. Dezember wieder geöffnet werde und für Geimpfte der Lockdown zu Ende sei. "Wir haben das versprochen."

Wenn man jetzt nur den Handel öffne, werde die Bevölkerung nicht mehr mitmachen. "Wenn wir so weiter tun, haben wir auch die Geimpften auf der Straße, weil sie sich auf die Regierung nicht verlassen können. Ich will, dass eingehalten wird, was vereinbart wurde", so Platter.

Die Öffnung solle aber von klaren Sicherheitsvorkehrungen begleitet sein, der Lockdown für Ungeimpfte solle weitergehen. Es solle keine Nachtgastronomie geben, fix zugewiesene Sitzplätze und Maskenpflicht. Es solle "deutliche Einschränkungen" geben, aber "wenn wir was vereinbaren und die Zahlen in die richtige Richtung zeigen, muss man das einhalten."

Skifahren zum Auslüften

Dass Skifahren möglich ist, begründete Platter damit, dass es für die Menschen wichtig sei, auslüften zu können. "Man muss den Menschen bestimmte Freiheiten geben." Es brauche eine Abwägung zwischen der Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung und dem Faktum Mensch.

Die Politik dürfe die Psyche der Menschen nicht außer Acht lassen, das Einsperren verursache auch Gewalt, verwies Platter auf die extrem hohe Zahl an Frauenmorden. Er wolle das nicht unbedingt in Verbindung bringen, "aber wir müssen verdammt aufpassen, was das mit der Psyche der Menschen macht." Über Weihnachten nicht ins Restaurant gehen zu dürfen, "das geht nicht", so Platter.

Der Landeshauptmann widerspricht mit seiner Meinung sowohl dem Wiener Bürgermeister Ludwig als auch Vizekanzler Kogler. Letzterer sagte im "Kurier": "Die Entscheidung fällt am Mittwoch, wo wir die verschiedenen Experten hören werden. Meiner Prognose nach werden Öffnungsschritte möglich sein. Aber wir werden nicht alles über Nacht aufsperren können. Es wird weiter Beschränkungen geben müssen zum Schutz unserer Gesundheit."

Platter gegen Neuwahlen

Abseits von Corona waren in der "Pressestunde" auch die ÖVP-Turbulenzen der letzten Woche Thema. Für Neuwahlen sah Platter keinen Anlass. "Ich kenne wenige, die dafür sind." Die Menschen wollten keine Wahlen, denn das bedeute Verunsicherung. "Wir stehen den Wählern im Wort", so Platter.

Dass die Landeshauptleute in der ÖVP die Macht übernommen hätten, stellte er in Abrede. Dass die Landeshauptleute mitreden, sei in einem föderalistischen System "selbstverständlich". Die Entscheidungen seien aber gemeinsam mit dem neuen Obmann Karl Nehammer gefällt worden.

Dass der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer am Freitag die Wahl im Bundesparteivorstand vorzeitig den Medien verkündete und damit die Pressekonferenz von Nehammer abschoss, sei ein Missverständnis gewesen, sagte Platter. Schützenhöfer habe nicht gewusst, dass er live auf Sendung gewesen sei. Er habe Nehammers Auftritt nicht sabotieren wollen und niemandem schaden wollen.

Der Abgang von Sebastian Kurz habe ihn überrascht. "Ich habe es vorher nicht gewusst." Deswegen sei aber auch rasches Handeln gefragt gewesen. Platter zeigte Verständnis für die Entscheidung von Kurz und dankte diesem. "Er hat eine unglaubliche Strahlkraft gehabt." Aber Nehammer habe eine Breite und sei ein harter Arbeiter. Dieser stehe für Leistung und Sicherheit, habe aber auch die Sensibilität für andere Bereiche. "Nehammer ist einer, auf den wir uns verlassen können. Er ist verlässlich und hört zu." (APA, red, 5.12.2021)