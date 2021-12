Clark Gable und Marilyn Monroe beim Schmachten. "Misfits – Nicht gesellschaftsfähig" war ihr jeweils letzter Film, um 20.15 Uhr auf Arte. Foto: Seven Arts Productions

Re: Giftige Jeans – Die dunkle Seite der türkischen Textilindustrie Die Türkei produziert Millionen Jeans für globale Modemarken. Häufig machen das Subunternehmen, die Textilarbeiterinnen und -arbeiter teils mit giftigen Chemikalien und zu katastrophalen Bedingungen schuften lassen. Bis 20.10, Arte

Themenmontag: Was hilft wirklich gegen Verkühlung und Grippe? Über das Geschäft mit dem Schnupfen und was dagegen hilft. 21.05 Die Versprechen der Gesundheitsindus trie. 21.55 Die Tricks der Gesundheitsbranche. 22.45 Fit statt faul – wie Bewegung gesund macht. Bis 23.20, ORF 3

Misfits – Nicht gesellschaftsfähig (The Misfits, USA 1961, John Huston) Spielfilm über fünf Charaktere, die es nicht schaffen, in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Drei Männer, darunter Clark Gable, verlieben sich in die Tänzerin Roslyn (Marilyn Monroe) und buhlen um ihre Gunst. Marilyn Monroe und Clark Gable in ihren jeweils letzten Film rollen. Bis 22.15, Arte

Wir können nicht anders (D 2020, Detlev Buck) Nach einer gemeinsamen Nacht in Berlin begleitet Sam (Kostja Ullmann) seine neue Liebe Edda (Alli Neumann) aufs Land, wo sie nach einem vereitelten Mordversuch ins Fadenkreuz der kriminellen Ortsfeuerwehr geraten. Sam muss fliehen, Edda bleibt zurück und wird von ihrem Ex-Freund Frank (Frederic Linkemann) von der Dorfpolizei aufgelesen. Bis 23.55, ZDF

Kulturmontag Themen: Gustav Klimt / Das umstrittene Denkmal von Karl Lueger / Wohnbauboom an den Stadträndern von Wien. Bis 0.10, ORF 2

Die Story im Ersten: Hass im Netz Sie verbreiten in sozialen Medien, welche Personen sie lieber "durch ein Zielfernrohr" betrachten, oder wünschen Ärzten, die gegen Corona impfen, "eine Kugel in den Kopf": Ein Jahr lang hat Grimme-Preisträger Klaus Scherer Strafverfolger begleitet, die das Gesetz gegen Hasskriminalität durchsetzen sollen.

