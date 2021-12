PRO: Stabilität wählen

Mit der Angelobung von Karl Nehammer erhält Österreich seinen dritten Bundeskanzler in der erst zwei Jahre andauernden Legislaturperiode. Aber nicht nur die Regierungsspitze, auch die Ministerinnen und Minister musste Bundespräsident Alexander Van der Bellen allzu regelmäßig austauschen.

Stabilität ist das nicht. Aber gerade diese würde es im Kampf gegen die Pandemie und deren Auswirkungen auf Gesundheitswesen, Wirtschaft und Co eigentlich dringend brauchen.

Doch der Rücktritt von Sebastian Kurz von all seinen politischen Ämtern hat die ÖVP regelrecht ins Chaos gestürzt. Die schwarzen Landeshauptleute wollen sich ihre Macht zurückholen, die ihr junger, türkiser Ex-Parteichef ihnen einst genommen hatte. Das führt dazu, dass es in der Frage, welche Köpfe das Land durch die Krise führen sollen, wieder einmal nicht darum geht, wer die beste Qualifikation für den Posten aufweist, sondern lediglich darum, aus welchem Bundesland man kommt oder in welchen Bünden man organisiert ist.

Der Machtkampf der Länder ist natürlich kein Alleinstellungsmerkmal der Volkspartei, doch in seiner aktuellen Deutlichkeit belastet er das Vertrauen in die Politik stark. Voraussichtlich im Herbst 2022 wird der Bundespräsident gewählt – eine Wahlauseinandersetzung gibt es also ohnehin trotz Pandemie. Bis dahin sollte die Bevölkerung den Nationalrat neu wählen und die ewige Regierungskrise selbst beenden. (Oona Kroisleitner, 6.12.2021)