Ticker-Nachlese

Rapid gegen Austria endet 1:1

Stimmen

Ferdinand Feldhofer (Rapid-Trainer): "Nach nicht einmal einer Minute 0:1 hinten – so einen Start wünscht man sich nicht. Top war dann die Moral, wie die Mannschaft Ruhe bewahrt und den Plan durchgezogen hat. Wie wir über weite Strecken in der ersten Halbzeit agiert haben, war sehr nahe dran, wie ich mir es in der Zukunft vorstelle. Zweite Halbzeit hatten wir, nachdem wir rausgekommen sind, gleich wieder eine heikle Situation. Das hat uns nicht gestärkt, wir waren teilweise zu unsauber, zu wenig geduldig und haben in verschiedenen Momenten die falschen Lösungen gesucht. Über zwei Drittel des ganzen Spiels war es aber eine gute Leistung, mit der man zufrieden sein kann. Ganz zufrieden natürlich nicht, dafür hätten wir drei Punkte gebraucht."

Manfred Schmid (Austria-Trainer): "Wir sind unglaublich in das Spiel gestartet, nach 51 Sekunden in Führung gegangen, haben dann aber keinen Profit daraus geschlagen. Es war ein harterkämpfter Punkt, den wir gerne mitnehmen. Nach der Verletzung von El Sheiwi haben wir den Zugriff verloren, dann war Rapid besser, überlegen, hatte auch einen Lattentreffer. 2. Hälfte waren wir wieder aggressiver, näher am Mann drauf, hatten auch ein paar Umschaltmöglichkeiten, weil Rapid doch was angeboten hat, die wir liegen gelassen haben. Grundsätzlich bin ich mit dem Punkt schon zufrieden."