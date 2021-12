In dieser Galerie: 3 Bilder Verstappen und Hamilton in einem der verrücktesten und unterhaltsamsten Rennen aller Zeiten Rad an Rad. Foto: imago/Motorsport Images/Andy Hone Der Niederländer brachte seine Führung nicht ins Ziel, er kassierte eine Fünf-Sekunden-Strafe und musste Hamilton passieren lassen. Foto: AFP/GIUSEPPE CACACE Ein sichtlich schwer enttäuschter Verstappen (li) und ein Emotionen verbergender Hamilton am Podest. Foto: AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Jeddah – Strategiepoker, Basar, Farce, böses Foulspiel: Die Formel 1 bekommt ihr Herzschlagfinale. Lewis Hamilton und Max Verstappen gehen in der engsten WM-Saison der Geschichte punktgleich ins letzte Saisonrennen am Sonntag in Abu Dhabi. Über die Umstände wird aber noch lange gesprochen werden. In einem denkwürdigen Rennen berührten sich die beiden prägenden Figuren der hochspannenden Saison beim Versuch, die Plätze zu tauschen und berührten sich, weil Verstappen den Rekordchampion regelrecht auffahren ließ.

Letztlich gewann Mercedes-Star Hamilton vor seinem Rivalen. Der Niederländer könnte im Nachgang aber noch eine Strafe kassieren. Red-Bull-Star Verstappen ist WM-Spitzenreiter, weil er einen Sieg mehr auf dem Konto hat. Für Abu Dhabi gilt aber: Wer vor dem anderen in den Punkterängen ins Ziel fährt, ist Weltmeister.

Rote Flaggen

Nach seinem Crash im Qualifying, der ihn Startplatz eins gekostet hatte, blieb Verstappen vor dem Rennen von weiteren schlechten Nachrichten verschont. Beim Start zügelten sich die Fahrer, dann allerdings crashte Mick Schumacher in der zehnten von 50 Runden. Das Safety-Car rückte aus. Hamilton holte sich neue Reifen, während Verstappen ins Risiko ging und weiterfuhr. Es zahlte sich aus, rote Flagge.

Nach dem Restart kamen die Wagen nicht mal eine Runde weit. Nach Unfällen wurde wieder unterbrochen. An der Spitze blieb Verstappen vor Hamilton – allerdings, indem er die Strecke verließ.

Deswegen startete Verstappen beim dritten Versuch nur von Rang drei hinter Esteban Ocon im Alpine und Hamilton. Vorangegangen war eine Feilscherei wie auf dem Basar zwischen Rennleiter Michael Masi und Red Bull. Dennoch, ein Nachgeschmack blieb.

Erfolgreiche Jagd

Von Rang drei sprintete Verstappen unbeeindruckt an die Spitze, Hamilton hing eine Runde hinter Ocon fest, ehe er sich auf die Jagd nach seinem WM-Rivalen machte. Lange konnte sich Verstappen verteidigen, in Runde 37 allerdings nicht mehr mit fairen Mitteln. Dann stellte sich Verstappen regelrecht in den Weg, als er Hamilton vorbeilassen sollte. Der Niederländer machte auch in der Folge keine Anstalten, bis Hamilton ihn auf der Strecke passierte und seinen 103. Triumph einfuhr. Dank seiner schnellsten Runde geht er punktegleich hinter Verstappen ins Finale.

Emotional ging es auch am Rande zu: Die Formel 1 erwies dem am vergangenen Sonntag im Alter von 79 Jahren verstorbenen Frank Williams, Gründer des Williams-Rennstalls, mit Schriftzügen an Helmen oder Autos die letzte Ehre. Vor dem Rennen legte der Tross eine Schweigeminute ein. (sid, red, 5.12.2021)