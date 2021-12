FPÖ-Abgeordnete Dagmar Belakowitsch-Jenewein im Rahmen einer Nationalratssitzung im November im Parlament. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Die Empörung über eine falsche Behauptung der FPÖ-Abgeordneten Dagmar Belakowitsch hält weiter an: Sie hatte am Samstag bei einem Auftritt bei einer Corona-Demonstration in Wien behauptet, die Betten in den Spitälern seien nicht mehrheitlich mit Corona-Infizierten belegt, sondern mit Menschen, die aufgrund eines Impfschadens behandelt werden müssen. Einmal mehr drängt sich damit die Frage auf: Was ist nun der offizielle blaue Corona-Kurs? Was ist nun Parteilinie in der FPÖ und was Privatmeinung?

Zunächst: Diese Mutmaßung ist falsch, bei dem Großteil der wegen einer Covid-Erkrankung Behandelten handelt es sich um Nicht- oder Teilweise-Geimpfte. So erklärte etwa Arschang Valipour, Lungenfacharzt der Klinik Floridsdorf, in der "Zeit im Bild" am Sonntag, den Großteil der Patientinnen und Patienten machten weiterhin Ungeimpfte aus. Hinzu kämen inzwischen Impfdurchbrüche bei Personen, deren zweite Impfung länger her ist. Jene, die bereits einen Drittstich hätten und dennoch ins Spital müssten, könne man "an einer Hand abzählen", sagte Valipour. Bei diesen "sehr, sehr wenigen" Personen handle es sich meist um Ältere oder um Menschen mit schweren Nebenerkrankungen.

Kritik aus anderen Parteien

In der ORF-Diskussionssendung "Im Zentrum" zeigten sich am Sonntag alle anderen Parteien fassungslos über Belakowitschs "Lüge". ÖVP-Klubobmann August Wöginger, Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer, SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger waren über diesen Auftritt bestürzt: Mit einer Partei, die bereit sei, offen zu lügen, sei es schwer zusammenzuarbeiten, "aber unsere Hand ist ausgestreckt", sagte Maurer. Wöginger und Leichtfried erinnerten auch daran, dass FPÖ-Chef Herbert Kickl ein Entwurmungsmittel gegen Corona empfohlen und damit die Gesundheit von Menschen gefährdet habe.

Salzburgs FPÖ-Chefin und Bundesparteiobmann-Stellvertreterin Marlene Svazek wollte dazu nichts sagen: Derartiges würde man in der FPÖ nicht in einer ORF-Sendung, sondern parteiintern debattieren, sagte sie am Sonntag. Bei der Kundgebung am Heldenplatz war neben der Nationalratsabgeordneten Belakowitsch auch die freiheitliche Klubobmann-Stellvertreterin Susanne Fürst als Rednerin aufgetreten.

FPÖ spricht von "künstlicher"

FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz wies die von Regierung und ihr ergebener Opposition erzeugte Aufregung rund um die Aussagen der freiheitlichen Klubobmann-Stellvertreterin Dagmar Belakowitsch zurück. "Offenbar brauchen vier Parteien dringend etwas, um von ihrer kolossalen Impfzwang-Lüge abzulenken. Denn sie alle haben immer versprochen, dass die Impfung freiwillig bleiben müsse", sagte Schnedlitz.

Abweichende Meinungen innerhalb der FPÖ

Rascher bei der Hand war die FPÖ kürzlich mit einer Distanzierung, als sich der ehemalige EU-Mandatar Andreas Mölzer für eine Corona-Impfpflicht ausgesprochen hatte. Das freiheitliche "Urgestein" hatte gemeint, er könne sich eine solche Maßnahme vorstellen, "wenn es uns nützt und wenn es auch verfassungsrechtlich hält". Mölzers Meinung sei eine Privatmeinung und nicht Parteilinie, reagierte die Bundespartei anschließend: Mit der "DNA" der Freiheitlichen sei diese nicht vereinbar. Mölzer selbst hatte auch selbst betont, er sei da "wirklich da nicht ganz auf Parteilinie". Der Herausgeber der rechten Wochenzeitschrift "Zur Zeit" war zuvor selbst an Corona erkrankt. Er habe zwei Astra-Zeneca-Vakzine erhalten und werde sich nun ein drittes Mal impfen lassen.

Mit Susanne Riess kritisierte inzwischen eine weitere ehemalige FPÖ-Spitzenpolitikerin die Linie des blauen Chefs Herbert Kickl. Die Wüstenrot-Generaldirektorin und ehemalige Vizekanzlerin sagte im "Kurier": "Ich halte die Politik von Herbert Kickl für verantwortungslos und verstehe auch nicht, dass man dagegen nicht mehr unternehmen kann." Und: "Ich bin überzeugt, unter Jörg Haider hätte es so eine Politik nicht gegeben." "Gänsehaut" bekomme Riess außerdem bei der FPÖ-Abgeordneten Dagmar Belakowitsch: "Sie ist für mich die weibliche Inkarnation der schlimmsten Figuren."

Nach der Kritik aus den eigenen Reihen betonte Kickl vergangene Woche, dass der Einsatz von Medikamenten – darunter auch das Entwurmungsmittel Ivermectin – nicht die Impfung ersetzen, sondern "ein zweites Standbein" sein solle.

Geimpfte und ungeimpfte FPÖler

Während Herbert Kickl der Öffentlichkeit Ende September einen Antikörpertest präsentierte, um Gerüchte abzuwehren, wonach er selbst gegen Corona geimpft sei, sind sämtliche freiheitliche Granden vom Chef abwärts weit weniger skeptisch. Die "Krone" berichtete im September, dass der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp, mit ihm alle blauen Landtagsabgeordneten im Rathaus, Partei-Urgestein und EU-Mandatar Harald Vilimsky plus die anderen EU-Parlamentarier, Ex-Staatssekretär Hubert Fuchs, Nationalratskollege Martin Graf und überhaupt der Großteil der FPÖ-Parlamentarierinnen und -Parlamentarier sowie Landesspitzen geimpft. Zugeben würden dies die "freiheitlichen Impf-Revoluzzer, die dann doch lieber echten Medizinern vertrauen", allerdings "nur hinter vorgehaltener Hand", schrieb die Zeitung.

Einzig Harald Vilimsky gab dies damals offen zu: Er sei "selbst ein kleines Opfer des indirekten Impfzwangs durch meine vielen Auslandsreisen", gab der ehemalige Generalsekretär als Begründung an. Gegen die Parteilinie sei das nicht zu verstehen: "Die FPÖ ist für die Wahlfreiheit", zitiert die "Kronen" Zeitung Vilimsky. Im Fall von Norbert Hofer war der Impfstatus zu dem Zeitpunkt bereits benannt. Der ehemalige FPÖ-Chef, der vergangenen November selbst an Covid-19 erkrankt war, hatte vergangenen Freitag auf dem Nachrichtendienst Twitter bekanntgegeben, dass er geimpft sei. Er wehre sich zwar dagegen, ungeimpfte Personen zu stigmatisieren. Aber er sei "aufgrund der Faktenlage davon überzeugt, dass eine Impfung schützt".



Damit hat sich der Dritte Nationalratspräsident klar gegen den radikalen Kurs seines Nachfolgers Kickl gestellt. Der oberösterreichische FPÖ-Obmann Manfred Haimbuchner, der sich nach einer Corona-Infektion zeitweise in Lebensgefahr befand, bestritt in der Vergangenheit ebenfalls nicht die Schutzwirkung der Impfung selbst – auch wenn er ihren Einsatz als "Gamechanger" der Pandemie in einem STANDARD-Interview in Zweifel zog. Zudem befinden sich nach Haimbuchners Darstellung keineswegs nur Impfgegnerinnen und -gegner unter den Freiheitlichen. Herbert Kickl reagierte am Montag auf Facebook: Wenn sich freiheitliche Politiker impfen lassen, sei dies "keine Rebellion", sondern "eine höchstpersönliche Entscheidung". (giu, 6.12.2021)