In dieser Galerie: 2 Bilder Karl Lauterbach wird deutscher Gesundheitsminister. Foto: APA / AFP / ODD ANDERSEN Olaf Scholz (ganz links) präsentierte am Montag sein Regierungsteam: Hubertus Heil, Nancy Faeser, Karl Lauterbach, Christine Lambrecht, Wolfgang Schmidt, Klara Geywitz, Lars Klingbeil und Svenja Schulze (von links nach rechts). Foto: APA / AFP / ODD ANDERSEN

Berlin – Nach FDP und Grünen präsentierte am Montag auch die SPD ihr Regierungsteam für die bevorstehende Ampelkoalition. Das Amt des Gesundheitsministers übernimmt nun doch der renommierte Experte und Epidemiologe Karl Lauterbach, wie der künftige Kanzler Olaf Scholz bei einer Pressekonferenz am Montag bekanntgab. Innenministerin wird mit der hessischen SPD-Landesvorsitzenden Nancy Faeser erstmals eine Frau. Verteidigungsministerin wird Christine Lambrecht.

Hubertus Heil wird wie zuvor in der großen Koalition das Amt des Arbeitsministers behalten. Die bisherige Umweltministerin Svenja Schulze übernimmt das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das neu geschaffene Bauministerium geht an Klara Geywitz, Kanzleramtsminister wird Wolfgang Schmidt.

Lange Pandemie

Der baldige Gesundheitsminister Karl Lauterbach bedankte sich für das Vertrauen. Er sagte, Impfen sei das zentrale Mittel im Kampf gegen die Pandemie, die länger dauern werde als viele meinen. Die neue künftige Innenministerin Nancy Faeser nannte als Schwerpunkt ihrer Arbeit den Kampf gegen Rechtsextremismus. Christine Lambrecht, designierte Verteidigungsministerin, sprach von einem großen Vertrauensbeweis und einer großen Herausforderung. Die neue Bauministerin Klara Geywitz sprach von einer "riesigen Aufgabe". 400.000 Wohnungen jährlich sollen entstehen, davon 100.000 öffentlich gefördert.

Für Montag ist noch die Abstimmung der Grünen über den Koalitionsvertrag geplant. Bei diesen entscheiden die 125.000 Mitglieder bis 13 Uhr, das Ergebnis soll um 14.30 Uhr verkündet werden. Votieren sie mit Ja, wird Olaf Scholz am Mittwoch im Bundestag zum Kanzler gewählt. Die SPD hat bereits am Samstag klar zugestimmt, die FDP am Sonntag.

Fackelaufmarsch verurteilt

Im Rahmen der Pressekonferenz am Montag wurde Scholz auch auf den Fackelaufmarsch in in Sachsen angesprochen. Am Freitagabend hatten sich Gegner der Corona-Politik vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping in Grimma versammelt. Beim Eintreffen der Polizei haben sie offenbar versucht zu flüchten.

Der designierte Bundeskanzler verurteilte den Fackelaufmarsch scharf. "Das dürfen wir uns als Land nicht gefallen lassen", das sei "die ganz klare Botschaft, die von uns allen ausgehen muss als Demokratinnen und Demokraten". Man könne unterschiedlicher Meinung in vielen Dingen sein und auch darüber diskutieren. "Aber das, das ist als Bedrohung gemeint, und wir sollten nicht so tun, als ob es nicht auch genau das gewesen ist, eine Bedrohung einer demokratischen, fleißigen und ganz tollen Politikerin in Sachsen." (maa, Reuters, 6.12.2021)