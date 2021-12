Die SPD-Regierungsmitglieder der Ampel-Koalition werden am Montag vorgestellt. Am Mittwoch soll der neue deutsche Bundeskanzler Scholz im Bundestag gewählt werden

In dieser Galerie: 2 Bilder Karl Lauterbach wird deutscher Gesundheitsminister. Foto: Stefanie Loos/Pool via REUTERS Olaf Scholz präsentierte am Montag sein Regierungsteam. Foto: APA / AFP / ODD ANDERSEN

Berlin – Nach FDP und Grünen präsentiert am Montag auch die SPD ihr Regierungsteam für die bevorstehende Ampel-Koalition. Das Amt des Gesundheitsministers übernimmt nun doch der renommierte Experte und Epidemiologe Karl Lauterbach, wie der künftige Kanzler Olaf Scholz bei einer Pressekonferenz am Montag bekanntgab. Innenministerin wird mit der hessischen SPD-Landesvorsitzenden Nancy Faeser erstmals eine Frau. Verteidigungsministerin wird Christine Lambrecht.

Seit 10 Uhr werden die Ministerinnen und Minister offiziell vorgestellt. SPD

Hubertus Heil wird wie zuvor in der Großen Koalition das Amt des Arbeitsministers behalten. Die bisherige Umweltministerin Svenja Schulze soll das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung übernehmen, das neu geschaffene Bauministerium geht an Klara Geywitz.

Für Montag ist noch die Abstimmung der Grünen über den Koalitionsvertrag geplant. Bei diesen entscheiden die 125.000 Mitglieder. Votieren sie mit Ja, wird Olaf Scholz am Mittwoch im Bundestag zum Kanzler gewählt. Die SPD hat bereits am Samstag klar zugestimmt, die FDP am Sonntag. (maa, 6.12.2021)