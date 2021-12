In der österreichischen Innenpolitik geht es wieder einmal turbulent zu. So stellten die Geschehnisse der vergangenen Woche in diesem Jahr zwar nicht einmal eine Ausnahme dar; dass aber sogar eine brenzlige Pandemiesituation wie jene, in der sich Österreich momentan befindet, vom innenpolitischen Chaos überschattet wird, bleibt dennoch nicht unbemerkt. So haben immer mehr Menschen den Eindruck, die Regierung sei in so wichtigen Zeiten wie diesen, aber auch abseits davon kaum noch handlungsfähig. Der Wunsch nach Stabilität ist bei vielen groß.

Neuwahlen statt Neubesetzung?

Während die einen nun mit der Neubesetzung einiger Ministerien und dem neuen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) Hoffnung auf Verbesserung schöpfen, sprechen sich andere klar für Neuwahlen aus. Auch von Oppositionsseite werden die Rufe danach lauter. Dass es nach der Bewältigung der vierten und bislang heftigsten Corona-Welle an der Zeit wäre, die Bevölkerung neu wählen zu lassen, meint beispielsweise SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner: "Spätestens im neuen Jahr sollte diese Bundesregierung den Weg freimachen für Wahlen in Österreich." Für "Kara Mustafa" wäre das momentan nicht der richtige Weg:

Würden Sie baldige Neuwahlen befürworten?

Welche Gründe sprechen Ihrer Meinung nach dafür, welche dagegen? Wer bekäme Ihre Stimme, wären jetzt Neuwahlen? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 7.12.2021)