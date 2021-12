Die Artikelreaktionen am mobilen Endgerät. Foto: DER STANDARD

Liebe Community,

heute möchten wir die Artikelreaktionen vorstellen. Ein Feature, das es der Community ermöglicht, auf Artikel zu reagieren, ohne einen Kommentar zu verfassen.

Vor einigen Monaten haben wir überlegt, wie wir User:innen, die bisher noch nicht so aktiv waren, eine Möglichkeit bieten können, um aus der reinen Leser:innen-Rolle herauszukommen. Wir haben diesen Gedanken aufgegriffen und mit dem seit Jahren bestehenden Interesse, qualifizierte Reaktionen auf Artikel zu erhalten, zusammengebracht.

Daraus entstanden sind die Artikelreaktionen, mit denen User:innen aus einem vorgefertigten Set an Reaktionen auf Artikel reagieren können. Aus diesen Überlegungen sind fünf Kategorien hervorgegangen, mit denen man ab sofort auf Artikel reagieren kann:

Allgemeines Like

Informativ

Hilfreich

Unterhaltsam

Berührend

Der Fokus liegt bewusst auf positiv konnotierten Reaktionen, denn die Möglichkeit, vernünftige Kritik zu äußern, gibt es nach wie vor: indem man ein Posting absetzt und den Verbesserungsvorschlag argumentiert.

Die Artikelreaktionen in der Desktop-Ansicht. Foto: DER STANDARD

Wir richten uns damit vor allem an jene User:innen, die bisher noch gar nicht aktiv waren, vielleicht auch noch keinen Account besitzen und eine niederschwellige erste Möglichkeit bekommen sollen, an der Community teilzunehmen. Daher ist diese Reaktionsabgabe im Moment auch uneingeloggt verfügbar. Um ungünstige Konstellationen mancher Artikelinhalte und den vorhandenen Kategorien zu vermeiden, wurden einige wenige Ressorts momentan von den Artikelreaktionen ausgenommen. Die Erkenntnisse, die wir aus der Anwendung der Funktion gewinnen, werden uns in Zukunft helfen, das Feature noch zu verbessern. (mahr, 6.12.2021)