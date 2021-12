Houston baut mit 118:108-Erfolg gegen New Orleans Pelicans Siegesserie auf sechs Partien aus

Donovan Mitchell am Ball. Foto: APA/AP/Dejak

Cleveland (Ohio)/Houston (Texas) – Donovan Mitchell hat die Utah Jazz am Sonntag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum vierten Sieg in Serie geführt. Der zweimalige All-Star erzielte beim 109:108-Erfolg bei den Cleveland Cavaliers 35 Punkte. Eine bessere Bilanz als Utah (16:7 Siege) können nach etwas mehr als einem Viertel der regulären Saison nur die Golden State Warriors und die Phoenix Suns (beide 19:4) vorweisen.

Die aktuell längste Siegesserie der Liga halten überraschend die Houston Rockets. Nach 16 Niederlagen in den ersten 17 Saisonspielen landeten die Texaner mit einem 118:108 gegen die New Orleans Pelicans den sechsten Erfolg nacheinander. Auch 40 Punkte von Brandon Ingram waren für New Orleans zu wenig.

NBA-Ergebnisse vom Sonntag:

Cleveland Cavaliers – Utah Jazz 108:109

Atlanta Hawks – Charlotte Hornets 127:130

Toronto Raptors – Washington Wizards 102:90

Houston Rockets – New Orleans Pelicans 118:108