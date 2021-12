Heiter in den Untergang: Don Giovanni (Kyle Ketelsen) und Leporello (Philippe Sly). Pöhn

Der Direktor der Wiener Staatsoper, Bogdan Roščić, macht es bei Mozart – in einem Punkt – wie sein Vorgänger. Dominique Meyer hatte ja seinerzeit alles auf eine Regiekarte gesetzt, alle drei Da-Ponte-Opern in die Gedankenobhut von Jean-Louis Martinoty gelegt. Das allerdings begann gewisse Probleme zu bereiten. Der damalige Musikchef Franz Welser-Möst distanzierte sich nach und nach vom Regisseur, der kein glückliches Händchen hatte. Und nach "Don Giovanni" und "Figaro" kam es auch nicht mehr zur geplanten "Così"-Premiere. Es war der Beginn der Entfremdung zwischen Dirigent und Direktor, schließlich trat Welser-Möst als Musikchef zurück.

Nun quasi eine Art Dacapo: Beginnend mit dem sonntägigen "Don Giovanni" wird Regisseur Barrie Kosky in Hinkunft auch die anderen zwei Mozart-Opern umsetzen. Konzeptuell nicht als Trilogie gedacht, also wohl in einem anderen Ambiente als hier, aber mit dem Musikchef des Hauses, Philippe Jordan. Selbiger blickt in der leeren Staatsoper auf eine archaische Felsenlandschaft, ein unwegsames düsteres Gelände. Es ist ein Niemandsland zwischen Tag und Nacht, vielleicht eine antike Fantasie, womöglich das zur wilden Natur gewordene Unbewusste, das der Schwerenöter Giovanni mit dem ihm hörigen Leporello durchstreift (Bühne und Kostüme: Katrin Lea Tag).

Neurotischer Junge

Das Duo? Jenes Doppelgängerprinzip, das bei Romeo Castelluccis Salzburger Inszenierung durchschimmert, ist hier nicht zugange. Giovanni ist ein Rampentiger, der seinen Diener wie einen kleinen Buben abwatscht oder hätschelt oder wie einen Esel reitet. Leporello wiederum ist der neurotische juvenile Abhängige, der seinem Meister bei Eroberungen hilft, indem er alle ablenkt und täuscht, um die amourösen Zwangshandlungen seines Übervaters zu ermöglichen.

Geht es dem Ende zu, werden die beiden in dieser Steinlandschaft in einem See plantschen und sich hysterisch-humorgrell am Komtur abarbeiten, den sie als kleinen Stein ansingen. Giovanni reicht schließlich – feiger wirkt er nicht – dem Komtur die Hand und verliert seine Kraft. Der Popstar des Moralfreien liegt dann da, steht jedoch schließlich auf, um jenen Weg zu gehen, den der Komtur ging, als ihn Giovanni erschlug. Eine solide Lösung ohne besonderen Esprit.

Versöhnungssex

Durchaus gelungen die Hauptfigur: Giovanni war jener Manipulator, der seinen Narzissmus an der Rampe zelebrierte und dessen Gefühlsmomente nur eine Maskerade waren. Ganz schnell konnte er umschalten von zärtlichen Momenten mit Zerlina (großartig Patricia Nolz), die schließlich mit ihrem Masetto Versöhnungssex hat, bis zur Eiseskälte. Nicht anders ist Giovanni bei Donna Anna (etwas zu druckvoll Hanna-Elisabeth Müller) und in pseudoliebevollen Umarmungen mit Donna Elvira (sehr edle Performance, zum Schluss hin aber mit Schwierigkeiten Kate Lindsey).

Man spürt bei der Regie: Kosky will entschlacken, von Bedeutungsschwere befreien, regelrecht leergefegt von Verzierung wirkt seine Arbeit in diesem Raum, dessen Askese an Lars von Triers "Dogville" gemahnt. Wobei: Kosky selbst bezieht sich auf Pier Paolo Pasolinis Film "Teorema", wenn es darum geht, die Inspiration für dieses Ambiente zu erklären. In seinem surrealen Naturalismus gibt es jedenfalls keine Materialschlacht mit herabsausenden und zerschellenden Klavieren wie bei Castellucci. Es fallen auch keine Autos vom Himmel wie in Salzburg. Effektfrei zielt Kosky auf die Beziehungen und Gefühle, will offenbar zum nackten Urgrund des Emotionalen.

Die Schwäche der Arbeit

Und dort, wo er die Szenen präzise choreografiert, wird ein subtiles Kammerspiel evident, das die Geschichte – ohne zu blödeln – mal poetisch, dann wieder drastisch erzählt, ohne jedoch derb zu werden. Die Schwäche der Arbeit ist allerdings die allzu große Freiheit, welche er den Sängern bisweilen zu geben scheint. Da durchweht die Inszenierung oft etwas Beiläufiges, allzu Unbeschwertes, das sich im Herumstolzieren der Protagonisten manifestiert, die dann auch gerne an der Rampe – statt psychologische Details – Klischeegestik vermitteln.

Der Komtur (solide Ain Anger) ist eher trivial angelegt. Da hat sogar Masetto (prägnant Peter Kellner) mehr Profil. Blass auch die Figur der Donna Anna, wie auch jene von Don Ottavio (klangschön Stanislas de Barbeyrac, aber mit gewissen Problemen).

Grandios exaltiert

Da war das Schlawinerduo noch am muntersten, wobei es vokal durchaus hohes Niveau erreicht, sich quasi im mittleren Bereich der ersten Sangesliga bewegt, um es fußballerisch auszudrücken. Grandios verspielt und exaltiert aber im Darstellerischen Philippe Sly (als Leporello) und durchaus differenziert und glaubwürdig in der Pose des eiskalten triebgesteuerten Gefühlsdiebs Kyle Ketelsen (als Don Giovanni).

Dirigent Philippe Jordan nimmt den edlen Klang des schlank besetzten Staatsopernorchesters auf, um melancholisch-poetische Grundstimmung zu erzeugen. Auch bei Rezitativen legt er es vom Hammerklavier aus subtil und schummrig an.

Da hört man innige Leichtigkeit, die Mozart ja auch innewohnt, ohne dass auf Pointiertheit verzichtet wird. Mit Fortdauer des Geschehens wird es instrumental dann auch dramatischer, klanglich schärfer, drängender. Hier findet ein Dirigent auf Basis historischer Informiertheit zu einer Fusion aus Transparenz, Dinglichkeit und Poesie. (Ljubiša Tošić, 6.12.2021)