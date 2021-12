Die Bewerbungsfrist läuft bis 28.12. Foto: Der Standard / Artcare

NFT-Künstler und -Künstlerinnen aufgepasst! Am 22. Jänner 2022 wird die 10.000 Ausgabe der Tageszeitung DER STANDARD erscheinen – und ganz nach Tradition soll auch diesmal das Cover der Printedition ein Kunstwerk zieren. Und zwar ein digitales.

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens gestaltete der österreichische Künstler Christian Ludwig Attersee 2008 das Cover der Ausgabe. Diesmal sind Sie gefragt!

20 Jahre Standard mit Attersee-Cover. Foto: Der Standard / Attersee

In Kooperation rufen DER STANDARD, Artcare, ArtCube 21 und Tokapi zum Open Call auf. Alle Künstlerinnen und Künstler, die in Österreich arbeiten und sich mit NFTs (Non fungible tokens) beschäftigen, sind herzlich willkommen, teilzunehmen.



Wie das geht? Reichen Sie zwei Ihrer Werke bis spätestens 28.12.2021 ein. Die einzigen Vorgaben dafür sind: Sie sollen das STANDARD-Logo beinhalten, sich auf die Zahl 10.000 beziehen und den Fragen widmen: "Wie werden Medien in der Zukunft konsumiert? Und wie werden diese aussehen?" Alles andere bleibt Ihnen überlassen.

Eine Jury wird den besten Vorschlag unter den Einreichungen auswählen. Das finale Kunstwerk soll im neuen Jahr als NFT versteigert und der Erlös gespendet werden. (red, 7.12.2021)

Alle weiteren Infos zur Teilnahme finden Sie hier!