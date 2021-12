Der neue Kia Niro feierte in Seoul Weltpremiere, Österreich-Start ist im Sommer. Wie gehabt tritt der kompakte SUV in voller Elektrifizierungsbandbreite an, sprich: mit Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und batterieelektrischem Antrieb. Beim Design forciert der Niro die aktuelle Formensprache, innen kommen etliche rezyklierte Materialien zum Einsatz.