Der Multiplayer-Modus sorgt in der Community für heftige Diskussionen. Foto: Xbox

Vor einigen Wochen erschien überraschend der Multiplayer-Modus des neuen Spiels "Halo: Infinite" kostenlos im Netz. Der Andrang war dementsprechend groß – und auch der folgende Shitstorm. Aufgrund von sehr unpassenden Äußerungen gegenüber den Entwicklern musste das Subreddit auf der Plattform Reddit sogar offline genommen werden.

Hass im Netz

Der Multiplayer-Modus von "Halo: Infinite" ist nicht ohne Fehler. Obwohl das Gameplay die meisten Spieler überzeugt, sorgte der sehr zähe Fortschritt beim Erhalt von Erfahrungspunkten, die man zum Freischalten neuer kosmetischer Dinge benötigt, für unzufriedene Spieler. Der Entwickler 343 Industries reagierte schnell mit zwei Updates, doch die Wogen blieben weiterhin über Kopfniveau.

Schnell entwickelte sich in besagtem Forum eine sehr negative Stimmung gegenüber dem Spiel sowie den Entwicklern, und die knappe Million an Nutzern musste Zeuge einer unschönen Schlammschlacht werden. Sogar Drohungen wurden ausgesprochen, und sehr niveaulose Beschimpfungen gegen andere Forum-User wurden alltäglich. Die Betreiber entschieden sich deshalb, das Forum für ein paar Tage zu schließen.

Die Diskussion sei "aus dem Ruder gelaufen", so der Moderator 343-Guilty-Spark im Forum. Unabhängig von persönlichen Meinungen solle eine "zivile Diskussion" möglich sein. "Manche User sind verantwortlich für das Veröffentlichen von persönlichen Daten und Morddrohungen." Deshalb sei es zur vorübergehenden Sperrung des Topics gekommen, so der Moderator. Die Leute sollen sich beruhigen und sich darüber im Klaren werden, dass es hier nur um ein Videospiel geht.

Nicht kommentarlos

Vor der Schließung ließ sich auch der Community Director von 343 Industries, Brian Jarrad, zu einem Kommentar hinreißen. "Zunächst möchte ich versichern, dass ich den Frust mancher Spieler durchaus verstehe und ihnen zustimme. Worin ich nicht zustimmen kann, ist die Art, wie manche hier im Forum ihrem Frust freien Lauf lassen."

Er versichert, dass er die Community noch nie angelogen habe – sein Job sei es, zuzuhören und unabhängig von seinen persönlichen Gefühlen gegenüber bestimmter Formulierungen, das Sprachrohr der Community beim Entwickler zu sein. Er schließt sein Posting mit einem Ausblick, wie es mit "Halo: Infinite" weitergehen wird.

So seien Änderungen beim Fortschritt, beim Battle Pass und anderen Dingen in Arbeit. Von vielen Spielern geforderte Änderungen würden länger dauern, bis sie umgesetzt werden können. Das Team würde weiter hart an dem Spiel arbeiten, um es auch in den nächsten Monaten und Jahren für die Spieler attraktiv bleiben zu lassen. "Ich habe lieber passionierte Spieler, die uns anschreien, als völliges Desinteresse dem Spiel gegenüber", so Jarrad.

Man solle sich trotzdem überlegen, dass auch hinter "Halo" Menschen stehen, die die letzten Jahre damit verbracht hätten, dieses Spiel zu entwickeln. "Bitte einmal durchatmen," so der Wunsch des Moderators. (aam, 6.12.2021)