Paris erreichte im neuen Top 100 City Destinations Index den Spitzenplatz. Foto: AP/Thibault Camus

Wie beliebt ist eine Stadt als Reiseziel? Bisher zogen die Kolleginnen und Kollegen von Euromonitor die Besucherzahlen als Benchmark für die Beliebtheit heran. Dann kam Corona und zwang das britische Marktforschungsunternehmen dazu, diesen Faktor für den Top 100 City Destinations Index zu überdenken. In den letzten zwei Jahren hat es sich daher auf sechs "Leistungssäulen" konzentriert: Tourismusinfrastruktur, Tourismuspolitik und -attraktivität, Gesundheit und Sicherheit, Nachhaltigkeit, Wirtschafts- und Unternehmensleistung sowie Tourismusleistung. Wobei der aktuelle Bericht auf Daten aus dem Jahr 2021 basiert.

Momentaufnahme

Während 2019 noch asiatische Destinationen an der Spitze der Liste standen – allen voran Hongkong und Bangkok –, ist Europa 2021 nun mit acht Städten in den Top Ten vertreten. Wie die Liste vor der Pandemie ist auch der Index 2021 eine Momentaufnahme. Im letzten Jahr haben die Städte nach der globalen Krise wieder Fuß gefasst, wobei sich einige schneller der Welt geöffnet haben als andere. Nächstes Jahr wird die Liste zweifellos wieder anders aussehen, derzeit stellt sich die Lage laut Euromonitor folgendermaßen dar:

Auf Rang eins kommt Paris. Weltweit rangiert die Stadt in der Säule "Tourismusleistung" an erster und in der Säule "Tourismuspolitik und -infrastruktur" an zweiter Stelle. Laut Euromonitor profitierte die Stadt von der Rückkehr amerikanischer und asiatischer Touristen, auch die Briten kehren zurück. In Bezug auf Gesundheit und Sicherheit rangiert es jedoch auf einem der hinteren Plätze, was dem Bericht zufolge "trotz verstärkter Anstrengungen zur Erhöhung der Impfraten in einer impfscheuen Bevölkerung" der Fall ist.

Dubai musste den ersten Platz an Paris abgeben. Foto: AP/Jonathan Walley

Dubai – das auf dem Index für 2020 auf Platz eins stand – besetzt auf der Euromonitor-Liste für 2021 die zweite Stelle. Dubai erreichte einen Vorsprung durch die Wiedereröffnung für internationale Touristen im Juli 2020 und erhielt letztes Jahr einen Schub durch die verschobene Expo 2020, die im Oktober 2021 begann. Dank des strengen Covid-Protokolls rangiert Dubai in der Leistungssäule "Gesundheit und Sicherheit" weltweit an vierter Stelle.

Amsterdam, eine Stadt mit einem historisch hohen Touristenaufkommen – so hoch, dass sie zum Aushängeschild für Overtourism wurde –, steht 2021 an dritter Stelle. Die niederländische Hauptstadt begegnet dem Overtourism nun mit Technologie: Euromonitor lobt das Crowd-Monitoring-Projekt Public Eye, das KI-Technologie einsetzt, um große Menschenströme zu lenken und Staus zu reduzieren. Der Bericht stellt außerdem fest, dass Amsterdam, ebenso wie Barcelona und Oslo, "Maßnahmen ergriffen hat, um die Zahl der Parkplätze zu reduzieren", und "eine umfangreiche Fahrradinfrastruktur eingeführt hat, um die Verkehrsnetze zu revolutionieren und lebenswertere und integrativere Orte zu schaffen".

Madrid belegt den vierten Platz in der Gesamtwertung und ist weltweit die Nummer eins in der Leistungssäule "Nachhaltigkeit". Im Bereich "Tourismuspolitik und Attraktivität" belegt die Stadt weltweit den dritten Platz. Dank der Erleichterung der Einreisebestimmungen für mehrere Märkte verbesserte sich Barcelona im Jahr 2021 um sechs Plätze auf Rang zehn.

Rom liegt auf Platz fünf. Das liegt laut Euromonitor daran, dass sich die Stadt noch nicht von den erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auf den Tourismus erholen konnte.

Aushängeschild für Overtourism und dessen Bekämpfung: Amsterdam. Foto: Getty Images/iStockphoto/Yasonya

Die deutschen Städte haben im Jahr 2021 positive Fortschritte unter den Top Ten der Städte weltweit gemacht. Berlin verbesserte sich im Laufe des Jahres um zwei Plätze und erreicht den sechsten Rang, auch München verbesserte sich und schafft es auf Rang neun. Die Leistung dieser Städte sei über alle Säulen hinweg relativ stabil, heißt es.

Auf Rang acht ist London zu finden, das damit drei Plätze einbüßte. London hat jedoch bei der touristischen Infrastruktur gewonnen. Der Bericht verweist auf das umfassende öffentliche Verkehrssystem der britischen Hauptstadt, die sechs Flughäfen und stellt fest, dass "die Stadt in den Bereichen Kultur und Freizeit sowie bei den Bildungsangeboten einen guten Ruf genießt". New York ist die am besten bewertete Stadt in den USA und belegt Platz sieben. Dieser Erfolg sei dem Inlandstourismus zu verdanken, liest man.

Auf dem elften Platz findet man Wien. Die Stadt hat sich um 38 Plätze verbessert. Was man damit begründet, dass sich die österreichische Hauptstadt in der Säule "Gesundheit und Sicherheit" weltweit gesehen in den Top Ten befinde. Was wiederum auf Österreichs strenge Sicherheits- und Hygienemaßnahmen zurückzuführen sei. (red, 20.4.2022)

Euromonitor's Top 20 City Destinations Index 2021