Die passenden Souvenirs zum Videogipfel gibt es in Moskau bereits. Foto: AP/Pavel Golovkin

Das virtuelle Treffen zwischen Joe Biden und Wladimir Putin wirft seine Schatten voraus: Aus dem Weißen Haus verlautete, Biden erwarte die Verhandlungen "mit Ungeduld". Der US-Präsident steht zugleich unter Beschuss der Medien.

Das "Wall Street Journal" warf dem Demokraten eine zu weiche Gangart vor. Iran, Russland und China strebten neue regionale Hegemonien an. "Ihre Führer scheinen nicht zu glauben, dass Biden etwas tun kann oder wird, um sie zu stoppen." Biden breche damit sein Wahlversprechen, wesentlich härter als sein Vorgänger Donald Trump gegenüber Putin aufzutreten, so das Blatt.

Der US-Präsident seinerseits versprach im Vorfeld des Gesprächs Initiativen zu lancieren, die es Putin erschwerten, "das zu tun, wovor die Menschen Angst haben, das er es tut" – wohl ein Verweis auf die Spekulationen über einen russischen Angriff auf die Ukraine. Sein Vorgehen werde er dabei mit den europäischen Partnern absprechen. Laut einem Regierungsvertreter will Biden Putin mit ernsthaften wirtschaftlichen Folgen im Falle eines Überfalls auf die Ukraine drohen. Die USA seien dann auch zur Stationierung weiterer Soldaten in Osteuropa bereit. Eine direkte militärische Antwort ziehe Washington derzeit nicht in Betracht.



Afghanistan, Syrien, Libyen

In Moskau sieht man den Verhandlungen gespannt entgegen: Es stehe ein "ziemlich ausführliches" Gespräch bevor, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag. Die Staatschefs würden neben der Ukraine auch die Krise im bilateralen Verhältnis sowie das Vordringen der Nato an Russlands Grenzen erörtern. Präsidentenberater Juri Uschakow hatte als mögliche Themen auch die Lage in Afghanistan, Syrien und Libyen genannt.

Zweifellos sind aus russischer Sicht aber Ukraine-Krise und Nato-Expansion die vordringlichsten Themen. Moskau dementiert Angriffspläne gegen seinen Nachbarn, fordert zugleich aber Sicherheitsgarantien. Verschärft wurde die Lage zuletzt durch die angedrohte Stationierung von Atomraketen. Auf westlicher Seite sind dabei Polen und Rumänien im Gespräch, auf östlicher Belarus.

Während dies wohl eher Säbelgerassel ist, um die jeweils andere Seite unter Druck zu setzen, hofft Putin bei dem Gespräch vor allem auf Entgegenkommen bei der Nato-Osterweiterung. So hatte der Kreml-Chef kürzlich schriftliche Garantien gefordert, dass die Nato keine weiteren Beitritte im Osten zulassen werde. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass es beim Gespräch dabei zu einer Einigung kommt. (André Ballin aus Moskau, 7.12.2021)