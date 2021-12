Der Wal, Denkende Hände. Die Kunst der Familie Hoke, Re: Geschäft mit dem Babyglück, Feierabend: Papst Franziskus – ein Mann der Hoffnung, Life of Pi, Die Welt des Marcel Proust – dazu die Radiotipps

Foto: ZDF und Mario Siano.

17.30 ORIGINALE

Der Wal Erinnerung an Horst Chmela, Peter Grimberg, Al Cook in einem Streifzug im Bauch der Wiener Kulturszene. Bis 18.00, Okto

17.35 DOKUMENTATION

Denkende Hände. Die Kunst der Familie Hoke Giselbert Hoke verliert als 17-Jähriger im Zweiten Weltkrieg seinen rechten Arm. Trotzdem geht er auf die Kunstakademie und wird einer der bedeutendsten Künstler im Nachkriegsösterreich. Seine Familie hat er offenbar inspiriert. Bis 18.05, ORF 2

19.20 DOKUMENTATION

Re: Geschäft mit dem Babyglück Seit 2010 bringen Leihmütter in der Ukraine Kinder für zahlende Kunden auf die Welt. Wie funktioniert dieses Geschäft mit dem Babyglück? Bis 20.00, Arte

19.52 DOKUMENTATION

Feierabend: Papst Franziskus – ein Mann der Hoffnung Für viele ist der Papst ein Hoffnungsträger. Auch für den Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn. Am 17. Dezember feiert Franziskus seinen 85. Geburtstag. Bis 20.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Diego Maradona Porträt des argentinischen Fußballgenies, das an sich selbst scheiterte. Der Brite Asif Kapadia ist bekannt für seine komplexen Biografien der Sängerin Amy Winehouse und des Formel-1-Rennfahrers Ayrton Senna. Kapadia gelang es, das Vertrauen Maradonas zu erwerben, dem er jahrelang nach Dubai – wo Maradona während der Dreh- und Schnittarbeiten am Film wohnte – und Argentinien nachreiste. Bis 22.20, 3sat

Diego Maradona nach dem Verlassen des Gerichtshofs in Neapel 1991. Das argentinische Fußballgenie im Porträt von Asif Kapadia um 20.15 Uhr auf 3sat.

Foto: ZDF und Mario Siano.

20.15 FUSSBALL

Champions League: Red Bull Salzburg – FC SEvilla Es geht um viel: Die Salzburger Bullen können im Heimspiel gegen Sevilla Historisches schaffen – den erstmaligen Einzug einer österreichischen Mannschaft in die K.-o.-Phase der UEFA Champions League. Bis 0.00, Servus TV

20.15 ÜBERLEBEN

Life of Pi – Schiffbruch mit Tiger (USA 2012, Ang Lee) Was macht einer, der sich mit einem Orang-Utan, einem Zebra, einer Hyäne und einem Bengalischen Tiger auf einem nussschalengroßen Boot mitten im Nirgendwo wiederfindet? Nachdem Schreien und Sich-Fürchten nicht viel genützt haben, besinnt sich der indische Überlebenskämpfer Pi Patei (Suraj Sharma) und packt all seinen Mut zusammen. Großes Kino. Bis 22.50, ATV 2

21.50 DOKUMENTATION

Die Welt des Marcel Proust Der berühmte Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit handelt von Vergangenheit und Erinnerung. Im Jahr 2021, knapp hundert Jahre nach dem Tod seines Autors, ist das Buch selbst zu einem Objekt des Erinnerns geworden – zur Kapsel einer vergangenen Zeit. Zahlreiche Filmaufnahmen, Fotografien und Abbildungen aus der Zeit zwischen 1880 und dem Ersten Weltkrieg geben Einblicke in die Lebenswelt von Marcel Proust. Bis 22.45, Arte

22.00 ORF-ARCHIV

Als wäre es gestern gewesen Entertainer Peter Rapp durchforstet das ORF-Archiv und findet Kuriositäten und Anekdoten, dieses Mal passend zum Thema "Weihnachten": Otto Schenk, Helmut Qualtinger und Hans-Joachim Kulenkampff schwadronieren, Jazz Gitti, Falco und Rainhard Fendrich tragen Musikalisches bei. Bis 23.05, ORF 2

22.30 SONNENFINSTERNIS

Sunshine (USA/GB 2007, Danny Boyle)Wie nahe kann man der Sonne kommen? Das Raumschiff Icarus II soll jedenfalls mittels einer gewaltigen Bombe eine Kernfusion im Inneren des Sterns auslösen, um die Menschheit zu retten. Hochinteressante Science-Fiction mit philosophischen Implikationen und Cillian Murphy mit feinem Spiel in der Hauptrolle. Bis 0.40, Kabel eins