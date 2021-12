[Corona-Livebericht] Allgemeiner Lockdown wird laut Gesundheitsminister Mückstein am 11. Dezember für Geimpfte enden

[Pandemie] Gesetzesentwurf gewährt erste Einblicke in die Impfpflicht

[Kommentar] Strafen für Ungeimpfte: Wie viel ist viel?

[ZiB2-Interview] Mückstein lässt Fragen zur Impfpflicht unbeantwortet

[Video] Regierungs-Personalrochade: Wer macht jetzt was?

[Kommentar der anderen] Nachg'schaut im Dollfuß-Museum: Erneuerer Österreichs

[ÖVP] Laura Sachslehner wird neue ÖVP-Generalsekretärin

[Wirtschaft] Nullzins drückt Milliardenschulden für den Bahnausbau

[Klima] Umweltproteste gegen Rio Tinto-Mine in Serbien

[International] Nato und Ukrainekrise im Zentrum von Putin-Biden-Gipfel

[USA] US-Justizministerium reicht Klage gegen texanisches Wahlrecht ein

[Frankreich] Ermittlungen nach Gewalt bei Wahlkampfstart des Extremisten Zemmour

[ALBUM-Adventkalender: Tür 7] "The James Bond Archives": Noch kurz die Welt retten

[Wetter] Von Westen her breiten sich Wolken mit etwas Regen oder Schneefall aus. Die Schneefallgrenze steigt von tiefen Lagen auf 400 bis 700m. In Tirol und Vorarlberg lockert es bereits am Vormittag wieder auf, auch in Salzburg werden die Niederschläge am Nachmittag seltener. Den Süden sowie den äußersten Osten erreicht der Niederschlag kaum. Hier streifen die Wolken der Warmfront nur, ansonsten ist es sonnig. Der Wind weht schwach bis mäßig, in höheren Lagen auch lebhaft aus westlichen Richtungen. Tiefsttemperaturen minus 9 bis minus 1 Grad, lokal auch darunter. Tageshöchsttemperaturen minus 2 bis plus 5 Grad.

[Zum Tag] 1941: Angriff auf Pearl Harbor