Olaf Scholz wird Angela Merkel als Kanzler nachfolgen. Foto: REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

Am Dienstag war es offiziell so weit: SPD, Grüne und FDP haben den 177-seitigen Koalitionsvertrag in Deutschland unterzeichnet. Die Spitzen der künftigen Regierungsparteien trafen sich dafür im Tagungszentrum Futurim in Berlin, einem Zentrum zum Thema Zukunftsgestaltung. "Während wir mit dem Aufbruch beginnen, haben wir noch eine schwere Aufgabe: nämlich die Corona-Krise zu bekämpfen", wurde der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Medien zitiert.

Vereidigung am Mittwoch

Neben Scholz waren etwa die künftige Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und der künftige Finanzminister Christian Lindner (FDP) vor Ort.

Am Mittwoch soll die neue Regierung die Amtsgeschäfte übernehmen. Dann wird Scholz im Bundestag zum Nachfolger von Angela Merkel (CDU) gewählt. Das Kabinett soll ebenfalls noch am Mittwoch vereidigt werden. (red, 7.12.2021)