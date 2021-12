Aber?

Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie für all das keine Sonde im Arm und keine Messung in Echtzeit brauchen, weil Sie das alles intuitiv wissen und Sie beim Sport dank der Erfahrung über die Methode "Learning & Einfahring" schon seit langem sind und Sie deshalb wissen, wann Sie was wie am besten schaffen, haben Sie vollkommen recht. Mir geht es genauso.

Aber das, was Bauch und Erfahrung sagen, schwarz auf weiß oder in Diagrammen und Kurven vor sich zu haben hat doch eine andere Qualität: etwas Handfestes – mit dem man arbeiten kann.

Doch hier kommt dann noch ein zweites, vermutlich größeres Aber: Kaum jemand weiß, was er oder sie als Handlungsanleitung aus all den Zahlen und Kurven herauslesen kann. Klar gibt es da tausend Tutorials – aber in Summe überfordern die die meisten Leute. Mich eingeschlossen.