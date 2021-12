Faktencheck

5.701 Postings

Die "Evidenzen" der 199 impfskeptischen Ärztinnen und Ärzte

In einem offenen Brief nennen Mediziner Gründe, die dafürsprächen, in den meisten Fällen von Impfungen gegen Covid-19 abzuraten. Wie stichhaltig sind diese Argumente?