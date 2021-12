Wer kennt das nicht? Der liebste Strickpullover ist versehentlich in der Vierzig-Grad-Wäsche gelandet. Das Wollknäuel, das nach dem Waschgang aus der Trommel gefischt wurde, sieht aus wie ein halbes Elend: Sowas kann maximal der Haushund anziehen.

Bald wird er keine Chance mehr haben, ein ausrangiertes Oberteil abzugreifen. Denn jetzt sind Pullover, die wie eingelaufen aussehen, der letzte Schrei. In der Frühjahrskollektion von Miu Miu zum Beispiel wurde besonders eindrucksvoll am Material gespart. Die Säume der Strickpullis rutschten zwei Handbreit über den Nabel. Darunter zeigten die Models wie in den 1990er- und Nullerjahren flache Bäuche.

Den Älteren dürfte der aufgewärmte Trend nicht mehr als ein müdes Gähnen entlocken: Alles schon gesehen, alles schon mitgemacht! Damals gehörten bauchfreie Oberteile wie Hüfthosen zu den Katalysatoren des dünnen Schönheitsideals. An ihm scheinen die meisten Luxusmodeunternehmen bis heute festzuhalten – allen Body-Positivity-Debatten zum Trotz.

Die Verknappung der Pullover, sie war jedenfalls absehbar. Schon in dieser Saison stehen die Zeichen bei Miu Miu auf Sparprogramm: Je knapper die Ringelpullis, desto besser.

Miu Miu, Frühjahr 2022. Foto: Piero Biasion via www.imago-images.de

Ein ähnliches Bild beim Online-Modehändler About You. Die zweite Kollektion, die soeben mit Model Kendall Jenner herausgebracht wurde, kommt nicht ohne gekürzte Oberteile aus. "Cropped" ist das Zauberwort der vergangenen wie der zukünftigen Saisonen. Während im Sommer die Säume der T-Shirts bereits ganz selbstverständlich nach oben gerutscht sind, machen es ihnen nun ausgerechnet die gestrickten Kollegen, eigentlich zum Warmhalten gedacht, nach.

Aus der aktuellen Kollektion von About You und Kendall Jenner. Foto: About You x Kendall Jenner

Wie sehr das Thema in den Social-Media-Kanälen derzeit bewegt, beweisen Influencerinnen wie die US-Amerikanerin Hannah Warling. Sie führt auf Tiktok vor, wie sich ein ganz normaler Strickpullover durch eine simple Drehung bauchfrei tragen lässt.

Wer mehr Geld für wenig Strick ausgeben will, kann sich gleich beim schwedischen Modelabel Acne eindecken.

Herbstkollektion von Acne. Foto: Acne

Für alle knappen Pullover gilt: Sie lassen sich auch wintertauglich kombinieren. Einfach ein langes Hemd darunter – fertig ist die entschärfte Variante, mit der sich vielleicht auch älter gewordene Millennials anfreunden können. (Anne Feldkamp, 8.12.2021)