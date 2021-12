Lebt man in der Hauptstadt Tirols, ist man von Bergen umgeben. So hat man vom Zentrum aus immer einen Blick in die Natur, und vor allem bietet sich diese für Spaziergänge oder zum Sporteln an. Nicht nur an den Wochenenden ist man als Innsbruckerin oder Innsbrucker schnell auf dem nächsten Berg. Auch während der Woche kann man sich nach der Arbeit, der Uni oder der Schule für einen spontanen Ausflug entscheiden und ist teils binnen Minuten von der Altstadt im Hochgebirge.

Mit Blick auf die Stadt: Der Patscherkofel ist ein beliebtes Ausflugsziel für Sommer- und Wintersportlerinnen und -sportler. Foto: imago images/Michael Kristen

Ob Klettern, Wandern, Mountainbiken oder Ski- und Snowboardfahren – die Auswahl an möglichen Aktivitäten ist groß. Mit den Nordkettenbahnen erreicht man die beliebten Ausflugsziele im Norden. Im Süden gelangt man schnell zum Hausberg Innsbrucks, dem Patscherkofel. Auf über 2.000 Meter Seehöhe kann man einen Rundumblick auf die Gebirgsketten und die Stadt genießen.

Welche Gegenden rund um Innsbruck mögen Sie besonders?

Welcher ist Ihr liebster Berg, und wie häufig sind Sie dort? Oder ist Ihnen die Nähe zur Natur nicht so wichtig? Tauschen Sie sich im Forum aus und teilen Sie Ihre Outdoor-Tipps mit der Community! (mawa, 10.12.2021)