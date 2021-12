Foto: Google Maps

"What the fuck is that?", schrieb der User "kokoblocks" in einem Forum der Plattform Reddit. Angehängt an seine Aussage war ein Bild, das ein schwarzes Loch auf Google Maps zeigte. Sofort begannen Spekulationen, worum es sich dabei handeln könnte.

Auf Google Maps sind immer wieder Bereiche zu entdecken, die nicht komplett aufgedeckt sind. Einen davon fand der besagte User mitten im Meer. "Es sieht nicht aus wie eine Insel", stellte "kokoblocks" fest. "Sieht aus, als wäre es zensuriert", antwortete ein anderer User des Subreddits. Laut dem Fachmagazin "Live Science" muss Google beispielsweise militärische Einrichtungen oder Gefängnisse in Maps unkenntlich machen, was die Spekulationen weiter anheizte.

Aber auch andere Theorien fanden sich als Kommentare. "Könnte auch ein unterirdischer Vulkan sein, der das Schwarz verursacht", meint etwa "The_Professor64". Andere referenzierten auf die Serie "Lost", die auf einer Insel spielte.

Die Auflösung war dann wenig spektakulär, wie der User "SatisfactionAny20" aufklärte. "Was ihr seht, ist tatsächlich nicht Schwarz, sondern ein sehr dunkles Grün, das von einem dichten Wald verursacht wird." Die Insel heißt Vostok, liegt im Nordosten von Neuseeland und gehört zur Republik Kiribati, einer Inselnation im Zentralpazifik. (red, 7.12.2021)