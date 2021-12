Die App könne in der derzeitigen Form "unsachliche 'Stimmungsmache" nicht ausschließen, entschied das OLG. Betreiber Hadrigan will die App mit einem Spendenaufruf retten

Lernsieg-Gründer Benjamin Hadrigan zeigt sich schockiert über das Urteil. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Rückschlag für die Betreiber der Lehrerbewertungs-App Lernsieg: Das Oberlandesgericht Wien hat in einem Berufungsverfahren einem Lehrer recht gegeben, der wegen der Verarbeitung seiner persönlichen Daten geklagt hatte. Bei Lernsieg können Schüler ihre Lehrer bzw. Schulen anonym mit einem bis fünf Sternen bewerten. Laut OLG muss Lernsieg die Nutzung der Daten des Lehrers unterlassen, solange nicht sichergestellt ist, dass ihn nur seine (Ex-)Schüler bewerten können.

Lehrerbewertung

Für die App wurde eine Datenbank mit rund 90.000 Lehrern und den entsprechenden Schulen angelegt. Schüler können nach ihrer Registrierung via Handynummer ihre Pädagogen ab der AHS-Unterstufe bzw. Neuen Mittelschule (NMS) in Kategorien wie Unterricht, Fairness, Vorbereitung oder Pünktlichkeit mit einem bis fünf Sternen bewerten. Daraus werden dann auch Rankings erstellt.

Das OLG hat nun entschieden, dass Lernsieg die Daten des Pädagogen, der an einer Berufsschule in Oberösterreich unterrichtet, binnen 14 Tagen löschen und deren Verarbeitung unterlassen muss – es sei denn, die Betreiber können sicherstellen, dass nur Personen den Lehrer bewerten können, die auch wirklich von diesem unterrichtet wurden.

Der Lehrer, der bei seiner Klage durch die Gewerkschaft unterstützt wurde, hatte durch die Nutzung seiner Daten einen unrechtmäßigen Eingriff in sein Persönlichkeitsrecht und eine Verletzung seines Rechts auf Datenschutz gesehen. Für das OLG stellt zwar auch das von den Lernsieg-Machern betonte Grundrecht auf Meinungs- und Informationsfreiheit der Schüler in Hinblick auf Lehrer ein berechtigtes Interesse dar: In einer demokratischen Gesellschaft müssten Schüler sich kritisch mit ihren Lehrern auseinandersetzen und ihre Meinung zu verschiedensten Aspekten des Unterrichts konstruktiv äußern können, auch in Medien wie einer gedruckten Schülerzeitung oder dem Internet.

"In ihrer jetzigen Form" sei die Lernsieg-App allerdings nicht auf das notwendige Maß beschränkt, weil sie eine etwaige "unsachliche 'Stimmungsmache'" durch Personen, die gar nicht vom betreffenden Lehrer unterrichtet wurden, nicht verhindern könne. Das OLG sieht "bei lebensnaher Betrachtung" die Gefahr, dass etwa Schüler, die sich durch eine schlechte Note ungerecht behandelt fühlen, eine große Zahl schulfremder Dritter zu schlechten Bewertungen anstiften könnten oder das Bewertungsportal zum "Anschwärzen" von Lehrern im Zuge privater Konflikte missbraucht werden könnte.

"Dass solche Befürchtungen nicht rein theoretischer Natur sind, zeigen gesetzgeberische Schritte der jüngsten Vergangenheit", verweist das OLG auf das Gesetz zur Bekämpfung von Hass im Netz. Die Missbrauchskontrollen von Lernsieg sind laut dem OLG zu grobmaschig für einen effektiven Schutz vor Missbrauch. Die Lernsieg-Macher können gegen das Urteil noch eine ordentliche Revision einbringen – zur Rechtsfrage, unter welchen Bedingungen eine Lehrerbewertungs-App zulässig sein könnte, gebe es nämlich noch kein höchstgerichtliches Urteil.

Unverständnis

Lernsieg-Gründer Benjamin Hadrigan zeigte sich in einer Stellungnahme "schockiert" über das Urteil. Die App sei bereits beim Launch 2019 von der Datenschutzbehörde als rechtmäßig eingestuft worden, mittlerweile habe man über 40 Verfahren vor der Datenschutzbehörde gewonnen. "Die Lehrergewerkschaft steht nun durch ihre ständigen Attacken kurz davor, dieses Anerkennungstool für die Leistungen von Österreichs Lehrerinnen und Lehrern (im Schnitt erhalten diese in der App die Note Gut, Anm.) nachhaltig zu zerstören."

Lernsieg habe "hunderttausende Euro" für Klagen und Verfahren ausgegeben. Mittlerweile gehe den App-Machern trotz der vielen gewonnenen Verfahren das Geld für die Anwälte aus, weil es bei Verfahren bei der Datenschutzbehörde keinen Kostenersatz gebe. Deshalb wurde für die GmbH nun Verfahrenshilfe beantragt, ein Antrag für Hadrigan als Privatperson soll folgen. Mit einem Ein-Euro-Spendenmodell sucht Hadrigan nun Unterstützer auf dem Weg zu einer Judikatur, "damit Schülerinnen und Schüler ein Recht auf die Bewertung ihrer Lehrer und Meinungsfreiheit haben".

Der oberste Lehrergewerkschafter Paul Kimberger (FCG) wollte das Urteil zur Musterklage nicht bewerten. Er betonte allerdings, dass die Gewerkschaft kein Problem mit einer Feedbackkultur an den Schulen habe. Entscheidend sei jedoch die Qualität der Rückmeldungen. (APA, 7.12.2021)