Sie stehen für das Ewiggestrige, für Überlegenheit, Macht und Privilegien; sie sind in westlichen Gesellschaften Staatsoberhäupter, besetzen nach wie vor die meisten Chefposten und haben ganz generell das Sagen: alte weiße Männer. Durch ihre Vormachtstellung bleibt anderen Gruppen weniger Mitspracherecht – egal ob es sich dabei um Frauen, queere Menschen oder People of Color handelt. Der Begriff steht dabei natürlich nicht für jeden einzelnen älteren hellhäutigen Mann, sondern viel eher wird damit auf ein jahrtausendealtes System, auf Werte und Einstellungen hingewiesen, die seit jeher von Männern dominiert sind und eben wenig Platz für andere lassen.

Was bedeutet "alter weißer Mann" für Sie? Foto: imago images/Shotshop

Vor allem in den letzten Jahren wurde mit der Bezeichnung, wenn auch überspitzt, offen angesprochen, was viele nicht mehr länger tolerieren wollen. Das Aufzeigen von Ungerechtigkeit, Ungleichbehandlung, Intoleranz und Diskriminierung obliegt aber nicht nur Frauen. Viele Männer distanzieren sich ebenfalls von einem Weltbild, das sie selbst als veraltet und verkrustet betrachten. Mit den Werten eines "alten weißen Mannes" können und wollen sie sich nicht identifizieren. Andere wiederum fühlen sich aufgrund der Zuschreibung angegriffen, missverstanden und diskriminiert. User "na geh, wirklich" diskutiert darüber in einem Forum zum Thema:

Haben Sie Angst davor, ein "alter weißer Mann" zu sein?

Was bedeutet diese Bezeichnung für Sie? Fühlen Sie sich durch den Begriff angegriffen? Oder sehen Sie ihn als Chance, ein neues Männerbild zu prägen? Wie sollte sich dieses Ihrer Meinung nach definieren? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 13.12.2021)