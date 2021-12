In der Reihe "Zur Person" ist ein Special für das Regieduo Tizza Covi (geb. 1971 in Bozen) und Rainer Frimmel (geb. 1971 in Wien) zu sehen. Foto: 25. steirische Ausgabe wird als Präsenzveranstaltung geplant - Special für Regieduo Tizza Covi und Rainer Frimmel

Graz/Wien – Das Festival des österreichischen Films, die Diagonale, wird im kommenden Jahr vom 5. bis 10. April stattfinden. Die 25. Ausgabe des Festivals in Graz wird als Präsenzveranstaltung geplant, wie die beiden Intendanten Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber am Dienstag mitteilten. Die Programmpräsentation soll Ende März stattfinden.

Neben dem im Wettbewerb zu den höchstdotierten österreichischen Filmpreisen stehenden Arbeiten wird in der Reihe "Zur Person" ein Special für das Regieduo Tizza Covi (geb. 1971 in Bozen) und Rainer Frimmel (geb. 1971 in Wien) zu sehen sein. Das international preisgekrönte Duo wurde zuletzt bei der Diagonale 2021 für "Aufzeichnungen aus der Unterwelt" mit dem "Großen Diagonale-Preis Dokumentarfilm" ausgezeichnet. Die Grazer Camera Austria wird passend zur Personale vom 18. März bis 22. Mai eine umfangreiche Fotoausstellung zu Covi und Frimmel zeigen. Es ist damit die erste umfassendere Werkschau zum Oeuvre des vielseitigen Künstlerpaares.

Vollständiges Programm Ende März

"The Golden Pixel Cooperative" aus Wien wird den Festivaltrailer gestalten und im Kunsthaus Graz zeitgleich ein anknüpfendes Projekt präsentieren. Der Trailer und der Eröffnungsfilm werden am 8. Februar bekanntgegeben. Das vollständige Programm will man am 24. März in Graz und am 25. März in Wien präsentieren. Der Ticketverkauf soll am 30. März anlaufen. (APA, 7.12.2021)