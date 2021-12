Wiens Stadtchef spricht sich für "vorsichtige Öffnungsschritte" aus. So sollen Gastronomie und Hotels mit 2G erst ab 20. Dezember öffnen. Weihnachtsmärkte sperren am 13. Dezember auf – vorerst mit Take-away bei Punsch und Glühwein

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sprach sich für einen Stufenplan bei der Öffnung in Wien aus: zunächst Handel, körpernahe Dienstleister sowie Sport und Kultur – und erst eine Woche später Gastronomie und Hotellerie. Foto: APA / Georg Hochmuth

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Dienstag nach Beratungen mit einem Expertengremium die weiteren Schritte der Bundeshauptstadt in der Corona-Pandemie bekanntgegeben. Ein völliges Lockdown-Ende für Geimpfte gibt es ab 13. Dezember demnach in Wien nicht: Laut Ludwig sollen ab kommendem Montag vorerst nur der Handel, körpernahe Dienstleister wie Friseure sowie der Sport- und Kulturbetrieb unter hohen Auflagen starten. Ludwig sprach von einem "vorsichtigen Öffnungsschritt". Denn: "Die Pandemie ist nicht vorbei, ist nicht gemeistert."

Erst in einem nächsten Schritt sollen in der Hauptstadt eine Woche später ab 20. Dezember die Gastronomie und Hotels wieder öffnen können. "Stehende Gastro", wie Ludwig es nannte, soll in Bars und Lokalen vorerst nicht möglich sein. Die Nachtgastronomie bleibt – vor allem wegen der Omikron-Variante – weiterhin geschlossen.

Bei den Weihnachtsmärkten gibt es eine Doppelstrategie: So sollen diese mit dem bereits bestehenden Sicherheitskonzept schon ab kommendem Montag wieder öffnen können. Auch die Gastronomie auf diesen Märkten kann zwar aufsperren, allerdings dürfe diese vorerst nur Take-away anbieten. Punsch, Glühwein und Tee können laut den aktuellen Regelungen also nur 50 Meter von den Weihnachtshütten entfernt getrunken werden. Ab 20. Dezember – und mit der Öffnung der Gastro im Allgemeinen – sollen Getränke und Essen wieder im Bereich des Weihnachtsmarkts konsumiert werden dürfen.

Indirekte Schelte von Ludwig für Stadtrat Hacker

Eine indirekte Schelte gab es von Ludwig für Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Dieser hatte in Interviews anklingen lassen, dass in Wien unter anderem die Gastronomie nach dem Lockdown-Ende ab 13. Dezember mit einer 2G-plus-Regel aufsperren könnte. Das bedeutet: Geimpfte und Genesene haben nur mit einem zusätzlichen PCR-Test Zutritt. Dies ist nun aber nicht der Fall: Ludwig kündigte die Gastro-Öffnung erst für den 20. Dezember an – unter einer 2G-Regel (geimpft oder genesen). Auf die Frage, warum Wien von dieser angekündigten Vorgangsweise abgewichen sei, sagte Ludwig: "Ich bin von keiner Vorgangsweise abgewichen. Das war nie mein Vorschlag." 2G plus in der Gastronomie sei unpraktikabel.

Sehr wohl sei diese laut Ludwig aber für Kulturevents ab 13. Dezember denkbar. Hier kann sich Ludwig eine Wahlmöglichkeit für Betreiber vorstellen: entweder 2G plus – oder eine FFP2-Masken-Pflicht während der Veranstaltung. Das sei noch in Diskussion.

Offen ist noch, wie Sport ab 13. Dezember geregelt wird: Laut Ludwig soll vor allem für Outdoor-Sport "vieles möglich" sein. Bei Sport in Innenräumen – das betrifft etwa Sporthallen – müsse es aber weitere Regelungen und Maßnahmen geben. Indoor-Sport ohne direkten Körperkontakt mit anderen soll aber ermöglicht werden. Regelungen für Fitnesscenter wurden noch nicht präsentiert.

Regionale Unterschiede ab 12. Dezember fix

Dieses Maßnahmenbündel werde Ludwig am Mittwoch auch beim Bund-Länder-Gipfel zum Lockdown-Ende vorschlagen. Den Beratungen wolle er aber nicht vorgreifen – etwa bei einer Lösung für Fitnessstudios. Ludwig hofft, dass es – etwa in der Ostregion – auch zu "möglichst gemeinsamen Regelungen" kommen wird. Regionale Unterschiede seien aber unvermeidlich: So haben etwa andere Bundesländer wie Oberösterreich und Salzburg bereits angekündigt, den generellen Lockdown nicht mit 12. Dezember zu beenden. (David Krutzler, 7.12.2021)