Mehr als 120 europäische Fluggesellschaften wurden von Pilotinnen und Piloten in der bisher umfassendsten Studie bewertet und eingestuft

Immerhin ein Drittel der europäischen Fluggesellschaften ist ein hervorragender Arbeitsplatz für Piloten, so das Ergebnis einer von der European Cockpit Association (ECA) veröffentlichten Umfrage. In deren Rahmen wurden Pilotinnen und Piloten gebeten, Kriterien wie prekäre, atypische Beschäftigungsformen bei ihren Fluggesellschaften, vertragliche Vereinbarungen, Beziehungen zu den Gewerkschaften und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu bewerten.

5.751 Pilotinnen und Piloten von 136 europäischen Fluggesellschaften haben mitgemacht und den zweiseitigen Fragebogen ausgefüllt, berichtet "Aerotelegraph". Das Resultat mündet in ein Gesamtresultat, wobei 100 das Maximum ist.

Landet beim Ranking auf Platz eins: Air France. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Ziel war es, eine Bestandsaufnahme der Zufriedenheit der Piloten in Europas Cockpits vorzunehmen und eine Vorstellung davon zu bekommen, inwieweit die Fluggesellschaften ein attraktiver und sozialer Arbeitgeber sind.

Luft nach oben

Gedacht sei diese Bewertung als Orientierungshilfe für Pilotinnen und Piloten, die sich in der Zeit nach der Corona-Krise, die die Luftfahrt ordentlich gebeutelt hat, nach einem Job umsehen, meint ECA-Präsident Otjan de Bruijn. "Für eine große Zahl von Piloten, die Entlassungen, unsichere Arbeitsplätze und drastische Gehaltskürzungen erlebt haben, wird es wichtig sein, einen guten, stabilen und sozial verantwortlichen Arbeitgeber auswählen zu können". Die Umfrage zeige, dass es solche Fluggesellschaften gebe, aber auch, dass es bei manchen noch hapere.

Ein Drittel aller Fluggesellschaften erreicht das Prädikat "Social Excellence". Es sind Fluggesellschaften, bei denen die Piloten angeben, sich wie ein Teil einer Familie zu fühlen, stolz darauf zu sein, für die Fluggesellschaft zu arbeiten und am Erfolg des Unternehmens beteiligt zu sein. Air France führt diese Liste an, gemeinsam mit Condor, Wideroe, KLM, Lufthansa und fast 40 anderen in dieser Spitzenkategorie.

Die AUA gehört zu jenen Fluggesellschaften, die das Prädikat "Social Excellence" erreichten. Foto: AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Auch Austrian Airlines, seit 2009 Teil des Lufthansa-Konzerns, ist darunter. Zu ihr heißt es: "Die österreichische Fluggesellschaft hat in vielen Bereichen eine turbulente Geschichte hinter sich, auch in Bezug auf die Arbeitsbedingungen. Trotz der Schwierigkeiten in der Vergangenheit, die vor allem mit Fusionen zusammenhängen, scheint Austrian Airlines wieder auf dem richtigen Weg zu sein." Einzig im Bereich der Work-Life-Balance sehen die Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer noch etwas Luft nach oben.

Die üblichen Verdächtigen

Eine Stufe hinter "Social Excellence" liegen die "Social Partner"-Airlines, die zwar in fast allen Aspekten gut abschneiden, bei denen die Piloten aber noch Raum für Verbesserungen sehen. Zu diesem Segment gehören Fluggesellschaften wie ASL Airlines, Brussels Airlines, Air Europa, Jet 2, SAS, TAP und andere.

Die dritte Kategorie, "Social Snail", umfasst Fluggesellschaften, die sich zwischen der Welt der "Social Partner" und dem "Social Junk" bewegen. Sie schneiden in einigen Bereichen gut ab, in anderen jedoch (manchmal stark) unterdurchschnittlich. Zu den Hauptakteuren in dieser Kategorie gehören zum Beispiel Turkish Airlines, Malta Air, Volotea und Aegean Airlines.

Zählen zu den am wenigsten beliebten europäischen Airlines aus Sicht der Pilotinnen und Piloten: Ryanair und Lauda.

Foto: imago images/Hans Blossey

In der vierten Kategorie, den "sozialen Außenseitern" ("Social Misfits"), findet man prominente europäische Billigfluganbieter – wie Ryanair, Buzz, Lauda und Wizz. Diese Fluggesellschaften schneiden bei fast allen Aspekten schlecht ab. Pilotinnen und Piloten zeigen wenig Wertschätzung oder Zufriedenheit mit diesen Arbeitgebern.

Die am schlechtesten bewerteten Fluggesellschaften schließlich, der "Social Junk", sind – wenig überraschend – kleinere Anbieter, die oft unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit und Prüfung fliegen, wie Smart Lynx und Avion Express.

Positive Spirale

Die Befragten hatten die Möglichkeit, ihre Erfahrungen mit der Fluggesellschaft, für die sie arbeiten, zu kommentieren: "Viele Piloten sprechen von Ausbeutung, Missbrauch, Umgehung europäischer Gesetze, Missachtung der Sicherheit und anderen Missständen bei bestimmten Fluggesellschaften", sagt Philip von Schöppenthau, Generalsekretär der ECA. "Es ist daher wichtig, diese Praktiken Behörden, politischen Entscheidungsträgern, EU-Institutionen und der breiten Öffentlichkeit vor Augen zu führen." Gleichzeitig hoffe man, dass diese Umfrage eine "positive Spirale und einen gesunden Wettbewerb" zwischen den Fluggesellschaften in Gang setzt, um den Sicherheitsexperten in ihren Cockpits, den Pilotinnen und Piloten, die besten Arbeitsbedingungen zu bieten, wie es heißt. (red, 12.12.2021)