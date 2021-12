Viele bekannte Figuren der alten Teile feiern ihr Comeback – obwohl manche von ihnen eigentlich gar nicht mehr leben sollten. Foto: Warner Bros.

Gleich zwei News gibt es zum "The Matrix"-Universum. Zum einen soll noch diese Woche "die Zukunft des interaktiven Storytellings und Entertainments" für Gamer verfügbar sein. Der neue actionreiche Filmtrailer verrät mehr zum baldigen Kinostart.

Liebesgeschichte

Ob man "The Matrix Resurrections" am 22. Dezember wirklich im Kino sehen wird können, bleibt abzuwarten. Der neue Trailer kündigt in jedem Fall ein Feuerwerk an Action an, in dem erneut Neo (Keanu Reeves) und Trinity (Carrie-Anne Moss) im Mittelpunkt des Geschehens stehen werden. Deren Liebesgeschichte wird wohl ein neues Kapitel erhalten, nachdem sie in "The Matrix Revolutions" 2003 enden musste.

Warner Bros. Pictures

Regie führt diesmal Lana Wachowski, die zusammen mit ihrer Schwester für die ersten drei Teile verantwortlich zeichnete. Man darf gespannt sein, ob das Konzept auch 2021 noch so funktioniert wie vor rund 20 Jahren.

Überraschungsei

Passend zum Franchise scheint es am Freitag eine Überraschung im Games-Bereich zu geben. Der Twitter-Account "Unreal Engine", die Spiel-Engine von Epic Games, kündigt dort lauthals die "Zukunft des interaktiven Storytellings" an. Interessierte können sich bereits auf der Playstation 5 oder der Xbox Series X/S den 30 Gigabyte großen Download "Die Matrix erwacht" vorab aus dem Store herunterladen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag finden die Game Awards in den USA statt, in deren Verlauf dieses interaktive Erlebnis freigeschaltet werden soll.

Aufgrund des Absenders kann man primär von einer technisch beeindruckenden, interaktiven Demo ausgehen, zumindest lässt das auch die USK-Freigabe "Ab sechs Jahren" vermuten. Auch wenn ein "The Matrix"-Spiel wünschenswert wäre, ist derzeit davon nicht auszugehen. (aam, 7.12.2021)