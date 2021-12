Am häufigsten suchten Österreicher 2021 nach der Fußballeuropameisterschaft. Foto: imago images/ULMER Pressebildage

Suchen wir etwas im Internet, dann meist mit Google. Immerhin hat der US-amerikanische Konzern einen unangefochtenen Marktanteil von mehr als 90 Prozent. Das erlaubt einen interessanten Einblick darin, was die Menschen von Jahr zu Jahr am meisten bewegt, wie die jährlich veröffentlichten Suchtrends zeigen.

Ein Jahr im Zeichen von Covid-19

Wie zu erwarten war, zählen das Coronavirus und die daraus resultierenden Maßnahmen weiterhin zu den relevantesten Themen für die Österreicherinnen und Österreicher. Dennoch hat sich etwas getan. Die Suchanfrage "Coronavirus" rutscht vom ersten auf den zweiten Platz der Suchtrends. Abgelöst wird sie von "EM". Auf Platz drei befindet sich unterdessen "Alles gurgelt", gefolgt von "Lockdown" und der "Champions League". Einige Menschen suchten außerdem spezifisch nach Informationen zum EM-Match "Österreich – Italien", der Begriff liegt auf Platz zehn.



Die prominenteste Person aus Österreich ist laut den Google-Trends Ex-Kanzler Sebastian Kurz, gefolgt von seinem Interimsnachfolger Alexander Schallenberg. Tennisstar Dominic Thiem, der 2020 noch Platz eins belegte, ist zwei Positionen nach hinten gerutscht. Ihm folgt der Fußballer Marko Arnautović. Auf Platz fünf befindet sich die ehemalige Arbeitsministerin Christine Aschbacher, die Anfang des Jahres wegen anhaltender Plagiatsvorwürfe zurücktrat.

Klima- und Umweltfragen

Wegen einer Vielzahl an Suchanfragen hat Google dieses Jahr erstmals eine eigene Kategorie für Klima-, Natur- und Umweltfragen erstellt. Die Top Ten bezieht sich dabei offensichtlich auf spezifische Ereignisse in Österreich und in angrenzenden Staaten. Auf Platz eins liegt der Suchbegriff "Erhöhte Gewitterwarnung", gefolgt von "Hohe Hitzewarnung". Auf Platz drei findet sich "Klimaticket". Darauf folgt "Tornado Tschechien" und "Erdbeben Wien". Auch das Unwetter in Deutschland und das Hochwasser in der österreichischen Stadt Hallein findet man auf der Liste.

Die anhaltende Dominanz der Covid-19-Pandemie spiegelt sich auch in den sogenannten "Wie"-Fragen wider. Am häufigsten suchten Österreicher demnach auf Antworten auf die Frage: "Wie lange gilt ein PCR-Test?" Auf Platz zwei liegt: "Wie wird das Wetter morgen?", gefolgt von: "Wie lange gilt genesen?".

Die skurrilste Suchanfrage in dieser Kategorie befindet sich allerdings auf Platz acht. Eine beachtliche Anzahl an Personen hat sich laut der Auswertung nämlich die Frage gestellt: "Wie endet 'Tom und Jerry'?"

Wie? Wo? Was?

Nicht zuletzt gibt es eine Best-of-Liste der W-Fragen, für die alle Wo-, Was-, Wer-, und Wie-Fragen ausgewertet wurden. Am häufigsten suchten Google-User laut dieser nach einer Antwort auf die Frage: "Wo bin ich?". Darauf folgt "Was bedeutet rawr?" – das laut dem Urban Dictionary für "Ich liebe dich" in Dinosaurier-Geräuschen stehen soll. Auf Platz drei liegt die Frage, wo Neymar spielt, auf dem vierten Platz die Frage, wie viele Geschlechter es gibt. Außerdem interessierte die Menschen: "Was hat Arnautović gesagt?"

Keine absoluten Zahlen

Bei den angesprochenen Daten handelt es sich wie üblich nicht um absolute Zahlen, sondern um Trends. Die aufgelisteten Begriffe wurden also 2021 im Vergleich zum Vorjahr besonders häufig gesucht. Laut Google könne man so ein klareres Bild von den relevantesten Themen zeichnen. (mick, 8.12.2021)