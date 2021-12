Um wie viel leichter (und wohl auch friktionsloser) wäre das Leben in diesen Tagen, Wochen, Monaten – ja sogar Jahren! – ohne die Erschwernisse der Corona-Pandemie. Die Covid-19-Pandemie und die sich abzeichnende Klimakrise haben für alle Bürgerinnen und Bürger in Europa, insbesondere aber für junge Menschen, viel Unsicherheit mit sich gebracht. Politisch ist in Europa viel in Bewegung geraten.

Die Freiheit, die ein geeintes Europa in den vergangenen Jahrzehnten gebracht hat, ist nicht mehr selbstverständlich. Dennoch hat Europa immer wieder bewiesen, dass es anpassungsfähig und innovativ ist. Wird das auch in Zukunft so bleiben?

Das Nachdenken und die Debatte über die Zukunft unseres Kontinent sind in letzter Zeit etwas aus dem Fokus gerutscht. In den kommenden Wochen und Monaten wollen wir relevante Themen für Europas Zukunft wieder etwas in den Mittelpunkt rücken.

Wir informieren Sie im Zweiwochenrhythmus in diesem neuen Newsletter über zahlreiche aktuelle Europathemen aus den Bereichen Gesundheit, Klimawandel, Umwelt, Bildung, digitale Transformation, Gesundheitswesen, Migration, Wirtschaft oder Innovation.

