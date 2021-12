Der russische Präsident schickte ein Telegramm an den frisch angelobten Bundeskanzler Nehammer. Foto: EPA / Mikhael Metzel / Sputnik / Kremlin Pool

Wien/Moskau – Russlands Präsident Wladimir Putin hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zum Amtsantritt gratuliert. "Ich gehe davon aus, dass Ihre Tätigkeit als Regierungschef der weiteren Entwicklung der beidseitig nützlichen Zusammenarbeit in unterschiedlichen Bereichen förderlich sein wird", schrieb er in einem von der russischen Botschaft in Wien am Dienstag veröffentlichten Telegramm. Das entspreche den Interessen beider Völker und sorge für Stabilität sowie Sicherheit in Europa.

In Russland schätze man konstruktive Beziehungen mit Österreich, und diese hätten eine äußerst reiche Geschichte, schrieb Putin, der in seiner Grußbotschaft dem Bundeskanzler auch "gute Gesundheit und Wohlergehen" wünschte. (APA, 7.12.2021)