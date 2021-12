In dieser Galerie: 2 Bilder Unbeschwerlicher Arbeitstag für Mbappe, Messi und Kollegen. Foto: AFP/FRANCK FIFE Erfolgreicher Arbeitstag für Konrad Laimer und die Leipziger Bullen. Foto: EPA/FILIP SINGER

Paris/Leipzig – Doppelpack Mbappe, Doppelpack Messi: Das Starensemble von Paris St. Germain hat die Gruppenphase der Champions League mit einem deutlichen Sieg abgeschlossen. Das 4:1 (3:0) am Dienstag gegen den FC Brügge wurde zum Schaulaufen, Rang zwei in Gruppe A und der Einzug ins Achtelfinale war für den französischen Topklub zuvor schon fix.

Kylian Mbappe brachte Paris mit einem rekordverdächtig frühen Doppelpack in Führung (2./7.), er verpasste die Bestmarke haarscharf. Nach 6:23 Minuten hatte er zweimal getroffen, in der Champions League war nur der Brasilianer Rodrygo für Real Madrid (2019 gegen Galatasaray Istanbul) zehn Sekunden schneller. Mbappe kommt zudem nun auf 30 Tore in der Königsklasse, mit 22 Jahren ist er der jüngste Spieler, der diese Marke erreicht hat.

Lionel Messi (38.) legte noch vor der Pause nach. In der zweiten Hälfte verwandelte er dann einen Foulelfmeter (76.), den er selbst herausgeholt hatte. Mats Rits (68.) erzielte den einzigen Treffer für die Belgier.

Leipzig rettet Platz drei

PSG hielt in Gruppe A damit auch RB Leipzig den Rücken frei. Die Leipziger haben sich erhobenen Hauptes aus der Champions League verabschiedet und überwintern dank eines Prestigeerfolgs im Europapokal. RBL besiegte mit einem starken Konrad Laimer den von Pep Guardiola trainierten englischen Meister Manchester City 2:1 (1:0) und qualifizierte sich zwei Tage nach der Trennung von Trainer Jesse Marsch aus eigener Kraft für die Europa League. Der frühere RB Salzburg-Spieler Dominik Szoboszlai (24.) und Andre Silva (71.) sorgten für die Leipziger Tore. Riyad Mahrez (77.) verkürzte, Citys Kyle Walker (83.) sah noch die Rote Karte.

Laimer bereitete das 1:0 vor, nach etwas mehr als eine Stunde wurde der Salzburger ausgetauscht. Nach der Partie wurde er als "Man of the match" ausgezeichnet.

"Wir haben heute gezeigt, dass wir mit Mut und Wille alle besiegen können", sagte Szoboszlai bei DAZN: "Klar fragt man sich, warum wir nicht jedes Spiel so spielen. So ist Fußball. Wir wollten heute zeigen, dass wir bis jetzt nicht das gemacht haben, was wir uns eigentlich vorgestellt haben." (APA, sid, red, 7.12.2021)

Gruppe A – 6. Runde:

Paris St. Germain – Club Brügge 4:1 (3:0) Tore: Mbappe (2., 7.), Messi (38., 76./Elfmeter) bzw. Rits (68.)

RB Leipzig – Manchester City 2:1 (1:0) Tore: Szoboszlai (24.), A. Silva (71.) bzw. Mahrez (77.). Rote Karte: Walker (83./ManCity). Leipzig: Laimer bis 63.

Gruppe B – 6. Runde:

AC Milan – Liverpool

FC Porto – Atletico Madrid

Gruppe C – 6. Runde:

Ajax Amsterdam – Sporting Lissabon

Borussia Dortmund – Besiktas Istanbul

Gruppe D – 6. Runde:

Schachtar Donezk – Sheriff Tiraspol

Real Madrid – Inter Mailand