Erst am Freitag war eine neue Verhandlungsrunde zur Wiederbelebung des Atomabkommens aus dem Jahr 2015 zu Ende gegangen

Vergangene Woche wurde im Palais Coburg in der Wiener Innenstadt mit dem Iran verhandelt. Foto: AFP / JOE KLAMAR

Teheran/Paris/Wien – Die Wiener Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran sollen am Donnerstag fortgesetzt werden. Das sagte der iranische Chef-Unterhändler, Ali Bagheri Kani, am Dienstag laut iranischer Staatsmedien bei einem Besuch in Moskau. Auch Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian sagte, Donnerstag werde für eine Fortsetzung der Gespräche anvisiert.

Das Atomabkommen aus dem Jahr 2015 soll Teheran am Bau von Atomwaffen hindern. Es verpflichtet den Iran dazu, seine Kapazitäten für die Urananreicherung einzuschränken und regelmäßige Inspektionen seiner Atomanlagen zuzulassen. Im Gegenzug wurden internationale Sanktionen aufgehoben. 2018 stiegen die USA unter Präsident Donald Trump aus dem Abkommen aus und verhängten erneut massive Sanktionen gegen den Iran. Danach zog sich Teheran ebenfalls schrittweise aus der Vereinbarung zurück. Der jetzige US-Präsident Joe Biden hat grundsätzlich Bereitschaft für eine Neuauflage des Abkommens signalisiert. Eine neue Verhandlungsrunde nach monatelanger Pause in Wien war am Freitag nach fünf Tagen zu Ende gegangen.

Der Iran hatte seine Bereitschaft zur Fortsetzung der Gespräche auf der Grundlage eigener Vorschläge bekräftigt. Diese seien "voll verhandelbar", hatte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Saeed Khatibzadeh, gesagt. Besonders Frankreich hatte diese Vorschläge jedoch entschieden abgelehnt: Sie seien "keine vernünftige Basis". (APA, 8.12.2021)