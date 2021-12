In Peking laufen die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele. Foto: REUTERS/Peter

Auch Australien wird keine Regierungsvertreter zu den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) entsenden. Laut Ministerpräsident Scott Morrison schließt sich das Land dem diplomatischen Boykott der USA an, wie es zuvor schon Neuseeland getan hatte. Die australischen Athletinnen und Athleten können jedoch weiter teilnehmen. Auch Deutschland setzt ein Zeichen.

Die Beziehungen zwischen Australien und China sind wegen einer Reihe von Themen belastet. Unter anderem kritisierte Morrison die Menschenrechtslage und die eingefrorenen Kontakte auf Ministerebene. "Australien wird nicht von seiner starken Position abrücken, mit der wir für die Interessen Australiens eingetreten sind, und natürlich ist es keine Überraschung, dass wir keine australischen Offiziellen zu diesen Spielen entsenden werden", sagte Morrison.

China reagierte mit Unverständnis. Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Australiens Hauptstadt Canberra sagte, die Entscheidung stehe "im Widerspruch zu der von Canberra öffentlich geäußerten Erwartung, die Beziehungen zwischen China und Australien zu verbessern". Als die US-Regierung um Präsident Joe Biden am Montag ihren diplomatischen Boykott verkündete, hatte das chinesische Außenministerium gedroht, die USA werden "den Preis für ihr Fehlverhalten zahlen".

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch begrüßte die Entscheidung Australiens derweil. China-Direktorin Sophie Richardson nannte den Boykott einen "entscheidenden Schritt", um den Menschenrechtsverletzungen Chinas entgegenzutreten.

Steinmeier bleibt in Deutschland

Indessen wird auch Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Olympischen Winterspiele nicht besuchen. "Es gibt keine Pläne des Bundespräsidenten, nach Peking zu reisen", sagte eine Sprecherin des Bundespräsidenten der ARD-"Sportschau". "Diese Pläne gab es aber auch nicht, bevor die USA ihre Entscheidung bekannt gaben."

Die Spitze der künftigen Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP hatte offen gelassen, ob sie sich dem anschließt. Man werde sich sorgfältig und im internationalen Zusammenhang beraten und Entscheidungen treffen, hatte der designierte Kanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Grünen-Chef Robert Habeck und dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner gesagt. Die FDP-Europaabgeordnete Nicola Beer wird deutlicher, sie fordert einen kompletten Olympia-Boykott.

Thomas Weikert, der neue Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, hatte nach seiner Wahl am vergangenen Samstag gesagt: "Ein Boykott hat noch nie jemandem was gebracht. Das wäre wirklich unfair gegenüber den Athleten, die sich jetzt so lange vorbereitet haben."

Aus Österreich gab es bisher keine klaren Äußerungen aus der Politik, die auf oder gegen eine Reise nach Peking hindeuten würden. (sid, red, 8.12.2021)