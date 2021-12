Hainan Airlines hat einen neuen Betreiber. Foto: AP/Rob Griffith

Peking/Haikou – Die Umstrukturierung des angeschlagenen chinesischen Großkonzerns HNA macht Fortschritte. Der strategische Investor Liaoning Fangda Group mit Sitz in Peking übernahm am Mittwoch die Kontrolle über Hainan Airlines und das wesentliche Fluggeschäft des Konzerns, wie HNA mitteilte. Die Liaoning-Fangda-Gruppe hat 60.000 Beschäftigte und ist auch in den Bereichen Kohle, Stahl, Pharmazeutika und Finanzen tätig. (APA, 8.12.2021)