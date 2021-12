[Corona-Livebericht] 5.663 Neuinfektionen, Regierung verkündet Regeln für nach dem Lockdown

[Lockdown] Warum sich viele Menschen trotz Lockdowns mit Freunden treffen

[Klimabonus] Türkis-grüne Steuerreform: Wie der Klimabonus Wiener benachteiligt

[Deutschland-Liveticker] Olaf Scholz im Bundestag zum neuen deutschen Kanzler gewählt

[Interview] Historiker Tálos zu Dollfuß: "ÖVP kann Kritik nicht einfach wegwischen"

[Kommentar der anderen] Welche Bedeutung hat die politische Mitte noch?

[USA] Recht auf Abtreibung steht in den USA auf der Kippe

[Sport] 20 Jahre nach Silvano Beltramettis Unfall: "Es war Schicksal, eine höhere Macht"

[Forschung Spezial] Autismus: Störung oder Superkraft?

[USA] US-Kongress dürfte Lösung für drohenden Zahlungsausfall gefunden haben

[Outdoor-Tipp] Niederösterreich: Familienfreundlich unterwegs auf dem Tümpflweg

[Ansichtssache] Nordlichter: Ein Naturschauspiel, eingefangen in perfekten Fotos

[Web] Google-Trends 2021: Österreicher suchten nach Corona, Sport und Sebastian Kurz

[ALBUM-Adventkalender: Tür 8] "Frida Kahlo: Sämtliche Gemälde": Die Künstlerin

[Wetter] Der Störungseinfluss beginnt sich von Westen her zu verstärken, zusätzlich bildet sich ein Tief über Oberitalien. Dazu breiten sich dichte Wolkenmassen bis zum Nachmittag auf weite Teile des Westens und Südens aus und bringen Niederschläge, überwiegend in Form von Schnee. Der Schwerpunkt der Schneefälle wird für die Abend- und Nachtstunden erwartet. Im Norden und Osten scheint hingegen, nach Auflösung von lokalem Nebel, zeitweise die Sonne und es bleibt hier noch trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Bergland und am Alpenostrand auch lebhaft aus Südost bis Süd. Tageshöchsttemperaturen minus 3 bis plus 5 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Gib-vor-ein-Zeitreisender-zu-sein-Tag in den USA.